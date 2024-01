Un Posto al Sole Anticipazioni 30 gennaio 2024: Marina in ansia a causa di Filippo. La Giordano ha però un asso nella manica!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 30 gennaio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Marina spingerà Roberto a prendere una decisione inaspettata dopo le dure parole di Filippo.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 30 gennaio 2024, alle ore 20.50, Marina sarà molto preoccupata dalle parole di Filippo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Giordano ferita e amareggiata dal confronto avuto con il figlio di Roberto, spingerà il marito a prendere una decisione inaspettata, che potrebbe cambiare di nuovo tutto. Quale sarà il suo obiettivo? Intanto Serena rassicurerà il Sartori e gli dirà che ha fatto la cosa giusta a seguire la sua coscienza. Raffaele starà vicino ad Antonio, nella speranza che il piccolo ritrovi il suo sorriso mentre Viola osserverà con un po’ di malinconia il fatto che anche Eugenio sia pronto a rifarsi una vita. Mariella e Sasà si troveranno invece a gestire una situazione non facile e inattesa, soprattutto dopo una confessione spiazzante del vigile.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina passa al contrattacco

Filippo, spaventato dalle parole di Diego, ha deciso di affrontare suo padre e Marina, per capire cosa sia successo in Polonia. Sartori ha avuto un duro confronto con Roberto e la Giordano, in ansia che la situazione sfugga a tutti di mano e che presto i loro segreti vengano svelati, deciderà di passare al contrattacco. Farà al consorte una precisa richiesta, che riguarderà Tommy e la loro vita futura. Ma di cosa si tratterà esattamente? Intanto Serena dovrà rasserenare Filippo, turbato per quanto accaduto. La Cirillo dirà al marito di essere molto fiera di lui e di come abbia seguito la sua coscienza.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Viola sconvolta. Eugenio è pronto a voltare pagina!

Eugenio ha deciso di dire a Viola dei suoi incontri con Lucia e di come il suo rapporto con la collega sia cresciuto e diventato qualcosa di più. Nicotera ha voluto mettere tutte le carte in tavola e non lasciare che l’ex moglie lo venisse a scoprire da qualcun altro e per la professoressa è stato un duro colpo. Viola comincerà a riflettere, con un po’ di amarezza, che le cose sono davvero completamente cambiate e che anche Eugenio sia pronto a voltare pagina, esattamente come lei... o forse no.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Raffaele in soccorso di Antonio

Raffaele ha molto a cuore la felicità di Antonio, il suo nipotino acquisito e tenterà in ogni modo di fargli tornare il sorriso. Da nonno premuroso qual è sempre stato, il Giordano cercherà di distrarre il piccolo dai problemi dei suoi genitori e di farlo divertire. Ci riuscirà? Intanto Mariella e Sasà si troveranno a gestire la situazione ancora complicata con Cotugno. Una rivelazione inattesa potrebbe complicare addirittura le cose.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 29 gennaio al 2 febbraio 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.