Un Posto al Sole Anticipazioni dal 28 luglio al 1° agosto 2025: Guido e Mariella travolti dalla passione

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 dal 28 luglio al 1° agosto 2025. Ecco le anticipazioni complete degli episodi della Soap.

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda dal 28 luglio al 1° agosto 2025 come di consueto su Rai 3 alle ore 20.50. Ecco le anticipazioni degli episodi della soap per la prossima settimana.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ecco che cosa accadrà dal 28 luglio al 1° agosto su Rai 3

Ecco le trame complete delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 28 a venerdì 1° agosto 2025.

Lunedì 28 luglio 2025

Il corpo di Assane viene ritrovato e la polizia riprende a pieno regime le indagini, coinvolgendo Michele ma riaccendendo anche le speranze di Marina e Ferri, che sperano che Gennaro sia coinvolto per poterlo destituire da Amministratore Delegato dei Cantieri. Nel frattempo, Raffaele e Ornella sono molto preoccupati dal distacco tra Damiano e Viola che si fa sempre più pesante. Raffaele inizia a sentire anche la mancanza di Renato, che ormai impegna ore su ore nella frequentazione della sua nuova amica virtuale.

Martedì 29 luglio 2025

Michele non ha intenzione di arrendersi e vuole dimostrare la colpevolezza di Gagliotti, anche se quest’utlimo tenta di scaricare la colpa su Okoro, il quale potrebbe prendersi parte delle colpe per alleggerire la posizione di Gennaro. Rosa, nonostante qualche esitazione, accetta la proposta di Giulia pur consapevole che la sua scelta potrebbe complicare altre questioni personali. Micaela, dopo un confronto molto acceso con Filippo, ne avrà un altro con Pasquale e rimarrà sola a riflettere seriamente.

Mercoledì 30 luglio 2025

Dopo aver parlato a lungo con le persone che ama, Michele riesce finalmente a distaccarsi dal caso Assane, proprio mentre Gennaro riesce a depistare i sospetti grazie a Okoro. Il suo vizio di cercare le belle donne e le loro attenzioni, tuttavia, potrebbe condurlo ad un passo falso. Nel frattempo, Rosa e Pino si sono trasferiti alla Terrazza e riflettono sulla loro relazione. Micaela, infastidita dal comportamento del maestro di ballo, prenderà una decisione inaspettata.

Giovedì 31 luglio 2025

Mentre Mariella e Guido si trovano ad affrontare i propri sentimenti, Cerruti teme che la sua amica rimarrà nuovamente scottata. Michele è preoccupato perché teme di dover rivelare come ha scoperto il luogo della sepoltura del corpo di Assane, mentre Marina ha trovato una nuova arma da usare contro Gennaro. Raffaele supporta Rosa e Pino che, dopo una lunga riflessione, arrivano alla conclusione di dover stabilire il loro rapporto con equilibrio.

Venerdì 1° agosto 2025

Rosa e Manuel si trasferiscono da Giulia così da aiutarla con Luca, mentre Alberto fa visita a quest’ultimo per raccontargli del ritrovato rapporto con Gianluca, tornato da poco a Napoli. Guido e Mariella sono travolti dalla passione ma i due hanno visioni contrastanti sul significato di questo riavvicinato. Marina incontra Antonietta: ha delle foto da mostrarle, foto del tradimento di Gennaro.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.