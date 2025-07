Un Posto al Sole Anticipazioni 28 luglio 2025: Tra Viola e Damiano è la fine? Raffaele trema!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole del 28 luglio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3 Viola preoccuperà Ornella e Raffaele mentre il corpo di Assane sarà finalmente ritrovato.

La nuova settimana in compagnia di Un Posto al Sole comincia con un ritrovamento importante e con grandi preoccupazioni in casa Bruni/Poggi. Sì perché le anticipazioni ci rivelano che nella puntata in onda il 28 luglio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, la polizia ritroverà il corpo di Assane, esattamente nel punto indicato da Michele. Questo evento farà drizzare le antenne a Ferri e Marina, felici di aver trovato un modo per mettere Gennaro in pericolo. Intanto Ornella e Raffaele continueranno a tenere d’occhio le mosse di Viola, in rotta di collisione con Damiano e saranno molto preoccupati. La giovane Bruni sembrerà non riuscire a ritrovare l’equilibrio con il suo compagno e la cosa renderà molto nervosi i suoi parenti. Raffaele sarà in pena anche per la litigata con Renato. Poggi non vorrà ancora fare pace e sarà preso completamente dalla sua nuova amica virtuale. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Il corpo di Assane viene ritrovato

Michele è partito alla riscossa e se non fosse stato per lui il mistero sulla scomparsa di Assane sarebbe rimasto tale. Il corpo del povero bracciante verrà ritrovato, dando purtroppo alla famiglia la certezza di non poterlo più rivedere tornare a casa. Purtroppo le speranze erano rimaste molto poche anzi per Saviani erano nulle; era da tempo che il giornalista aveva capito che per il suo informatore non ci fosse nulla da fare se non dargli degna sepoltura. E in effetti è proprio capitato questo. Michele dovrà presto presto spiegare come sapesse che l’uomo era stato sepolto proprio là, dimenticato da tutti. E non sarà facile dire agli agenti di aver avuto una “soffiata angelica” in sogno da parte di Agata. Quel che è certo è che Marina e Roberto saranno molto felici; questo ritrovamento potrebbe diventare un'arma contro Gagliotti e potrebbe dare loro l'occasione di riprendersi i Cantieri.

Un Posto al Sole Anticipazioni 28 luglio 2025: Tra Viola e Damiano è tutto finito

Ornella sta indagando da tempo per capire se sua figlia sia ancora innamorata di Eugenio. L’atteggiamento di Viola ha lasciato tutti senza parole; sì perché tutto ci si sarebbe aspettato da lei tranne che volesse partire a Milano con Nicotera – che può comunque contare su sua madre, una donna ancora in forze – rinunciando alle vacanze organizzate da Damiano e tanto aspettate. Renda non ne è stato contento e sebbene capisca che il magistrato è il padre di Antonio, teme – e a ragione – che la sua relazione sia in pericolo. Ma sarà davvero così? Ornella, come abbiamo detto, ha i suoi dubbi e continuerà a volerci vedere chiaro in questa faccenda, preoccupata per la felicità della sua bambina, la cui vita sentimentale sarà di nuovo in bilico.

Un Posto al Sole: Raffaele sente la mancanza di Renato

La preoccupazione per la vita sentimentale di Viola non sarà poca. Ornella e Raffaele ci sono già passati e sanno quanto sia difficile supportare la professoressa e aiutarla a fare fronte a una nuova crisi del cuore. Non è stato semplice al momento del divorzio e nemmeno quando ha preso le distanze da Damiano, preoccupata per il suo lavoro pericoloso. Raffaele cercherà di mantenersi positivo come sempre ma stavolta non sarà semplice nemmeno per lui, soprattutto perché non potrà contare sull’amicizia di Renato. Poggi sarà ancora arrabbiato con lui e sarà troppo preso con la sua nuova amica virtuale per dargli udienza. Raffaele sentirà la sua mancanza e spererà che tra loro tutto si sistemi a breve.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.