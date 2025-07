Un Posto al Sole Anticipazioni 31 luglio 2025: Marina affila le armi, sa come distruggere Gennaro!

Anticipazioni TV

Vediamo le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole del 31 luglio 2025 su Rai3. Nell'episodio della Soap Marina troverà il modo per distruggere Gennaro. La Giordano approfitterà del "vizietto" di Gagliotti per metterlo ko.

Il vizietto di Gennaro si rivelerà l’arma vincente per Ferri e sua moglie. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 31 luglio 2025, alle ore 20.50, Marina capirà che mossa mettere in atto per liberarsi di Gagliotti e sfrutterà la sua passione per le donne per metterlo in difficoltà una volta per tutte. Intanto Mariella e Guido si troveranno pericolosamente vicini e dovranno affrontare una volta per tutte i loro sentimenti mentre Cerri avrà paura che la sua amica soffra anche stavolta. Michele dovrà rivelare alla polizia la veritàsu come ha individuato il luogo in cui si trovava il corpo di Assane e non sarà facile farlo. Rosa e Pino invece, grazie all’intervento di Raffaele, capiranno di dover stabilire una nuova routine e un nuovo equilibrio all’interno della loro coppia. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap che vedremo nell’access prime time di Rai3.

Un Posto al Sole Anticipazioni 31 luglio 2025: Marina trova un modo per incastrare Gagliotti

Gagliotti ha un vero e proprio vizio, che si rivelerà fatale per lui e per il suo futuro. L’imprenditore ha una passione un po’ troppo spiccata per le donne, cosa che lo ha reso un pessimo marito. Nonostante il desiderio di divorziare da Antonietta, Gennaro non ha ancora ufficializzato il tutto e Marina sarà pronta ad approfittare di questo dettaglio per mettere il suo rivale in grande difficoltà. Userà il suo vizietto come arma per distruggerlo e averlo in pugno, riuscendo – forse – a costringerlo a lasciare la leadership che ha conquistato ai Cantieri.

Un Posto al Sole: Michele deve spiegare tutto alla polizia

Michele ha fatto un passo indietro proprio nel momento in cui Marina ha trovato un modo per mettere Gennaro in difficoltà. Potremmo vederne delle belle nelle prossime puntate di Un Posto al Sole e siamo sicuri che Antonietta potrebbe trovare un piccolo momento di riscatto. Quello che è certo è che Saviani dovrà dare delle spiegazioni alla polizia, quelle che il giornalista da una parte non vorrebbe dare. Dovrà infatti confessare come ha saputo che il corpo di Assane si trovava proprio in quel punto e sarà costretto a dire di aver ricevuto la “soffiata” in sogno e che a fargli sapere tutto è stata Agata, la sua amica. Ma una simile dichiarazione non finirà per farlo sembrare uno squilibrato? Il pericolo è tanto ed è proprio questo che sia Michele che Silvia e Rossella vorrebbero evitare.

Un nuovo equilibrio per Rosa e Pino, ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

Mariella e Guido si troveranno di nuovo vicini e dovranno fare i conti con i loro sentimenti e Cerri avrà molta paura per la sua amica. Rosa e Pino in vista del trasferimento alla Terrazza - deciso dopo che la Picariello ha scelto di occuparsi di Luca - dovranno ritrovarsi. Quella della mamma di Manuel è stata una decisione molto coraggiosa ma soprattutto molto affettuosa nei confronti della “signora Giulia” e del suo compagno ma anche molto pesante per una coppia che aveva appena trovato il suo equilibrio. Rosa e il postino hanno subito un contraccolpo ma grazie ai consigli di Raffaele capiranno di dover soltanto rimettere in ordine i pezzi di un puzzle che non sembra, almeno per il momento, destinato a crollare. Insomma i due innamorati dovranno ricostruire una loro routine.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 28 luglio a 1° agosto 2025

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.