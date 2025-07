Un Posto al Sole Anticipazioni 29 luglio 2025: Gennaro corre ai ripari, la farà franca anche stavolta?

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 29 luglio 2025 su Rai3 vedremo Gennaro in difficoltà. Michele intensificherà gli attacchi contro di lui e lo costringerà a prendere misure estreme. Gagliotti se la caverà? Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Il cerchio si stringe intorno a Gennaro ma purtroppo per Marina e Roberto non è ancora arrivato il momento di trionfare. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 29 luglio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Michele proseguirà nell’attaccare Gagliotti, accusandolo di essere l’assassino di Assane ma l’imprenditore cercherà di far ricadere la colpa su Okoro. L’operaio sarà disposto a prendere il suo posto in prigione oppure stavolta incastrerà il marito di Antonietta? Intanto Rosa informerà Giulia di aver deciso di accettare la sua proposta di lavoro ma si renderà presto conto di dover fare i conti con altri aspetti della sua vita. Micaela sarà protagonista di un confronto inatteso con Pasquale dopo un acceso battibecco con Filippo. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 29 luglio 2025: Gagliotti correi ai ripari

Il corpo di Assane è stato ritrovato e Gennaro si troverà nei guai. Saviani dovrà spiegare alla polizia come sapeva che il povero bracciante era sepolto proprio in quel punto ma prima vorrà incastrare l’imprenditore e fargli scontare tutte le sue pene. Gagliotti non si lascerà spaventare e di certo non vorrà finire in prigione. Userà quindi tutte le sue armi per farla franca e anche stavolta si servirà di Okoro, al quale chiederà – o meglio intimerà – di prendersi lui le colpe. Ma l’operaio sarà disposto ad aiutarlo in questo modo e a pagare per un crimine che non ha commesso lui – ma di cui è al corrente – finendo in cella al posto del perfido marito di Antonietta? La riposta potrebbe essere un bel NO!

Rosa accetta la proposta di Giulia, ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Giulia ha spiazzato Rosa chiedendole di occuparsi di Luca e di trasferirsi con loro alla Terrazza per dare una mano al De Santis. La Picariello ci ha pensato a lungo, consapevole che qualunque fosse stata la sua risposta, questa avrebbe avuto un peso enorme nella sua vita. La madre di Manuel, nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 29 luglio 2025, prenderà la sua decisione. Rosa accetterà la richiesta di Giulia e prometterà di darsi da fare per aiutare l’ex primario, bisognoso di tutto l’aiuto ma anche l’affetto possibile. Questo però comporterà dei cambiamenti molto importanti e forse poco considerati dall’ex compagna di Damiano.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Problemi in vista per Micaela

Ultimamente non è tutto rose e fiori per la gemella di Manuela. Da quando Samuel ha cominciato a frequentare Gabriela, la Cirillo non ha più vita facile. La sua rivale è tosta, molto più di quanto lei potesse immaginare e la cosa la infastidisce non poco. Micaela si troverà di nuovo in difficoltà e stavolta a lasciarle un doloroso segno saranno prima Filippo, con cui avrà una discussione accesa, poi Pasquale, il suo insegnante di ballo con cui avrà un confronto inaspettato. Che destino sarà riservato alla madre di Jimmy?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.