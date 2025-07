Un Posto al Sole Anticipazioni 1° agosto 2025: Tra Guido e Mariella accade l'inevitabile... e l'irrimediabile!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 1° agosto 2025 su Rai3 vedremo Guido e Mariella cedere alla passione con conseguenze, purtroppo, molto negative per l'Altieri. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Il tanto temuto risvolto tra Guido e Mariella accadrà nella puntata di Un Posto al Sole del 1° agosto 2025 alle ore 20.50 su Rai3. Le anticipazioni ci rivelano che gli incubi di Cerri diventeranno realtà e l’Altieri e Guido finiranno per cedere alla passione, per poi ritrovarsi a non essere d’accordo sul significato che questo riavvicinamento ha avuto per loro. Intanto Marina mostrerà ad Antonietta le prove del tradimento di Gennaro. Che farà la moglie di Gagliotti ora? Alberto invece si confiderà con Luca e gli parlerà del suo rapporto con Gianluca tornato a Napoli per un motivo che non sembra essere quello dichiarato dal giovane. Palladini jr. nasconde un segreto? Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 1° agosto 2025: Guido e Mariella cedono alla passione

È da tempo che temiamo che questo succeda e nella puntata di Un Posto al Sole del 1° agosto 2025 accadrà. Mariella e Guido si sono riavvicinati per Lollo. Preoccupati per quello che stava succedendo al loro bambino, i due vigili hanno deciso di tornare a vivere nella stessa casa per un po’ di tempo ma la cosa finirà per sfuggire di mano a entrambi visto che finiranno a letto insieme. Il problema verrà dopo quando, come temeva Cerri, dichiareranno di avere delle intenzioni molto diverse per il loro futuro e non saranno d’accordo sul motivo che li ha spinti a lasciarsi andare così tanto. Mariella soffrirà ancora una volta e Sasà asciugherà di nuovo le sue lacrime.

Marina dà ad Antonietta le prove del tradimento di Gennaro, ecco cosa succederà nella puntata di Upas

Marina è entrata in azione e ha usato a suo favore il vizietto di Gennaro per distruggerlo. La Giordano è convinta di aver trovato un modo per mettere il suo socio, ora amministratore delegato dei Cantieri, in grande difficoltà e non vedrà l’ora di vederlo ko. Per farlo si presenterà da Antonietta e le darà le prove fotografiche del tradimento del marito. Cosa farà la signora? Le userà per prendersi la sua rivincita oppure no?

Un Posto al Sole: Alberto preoccupato per il suo rapporto con Gianluca

Il ritorno di Gianluca ha fatto illudere Alberto, che ha pensato di poter finalmente ricreare un rapporto con suo figlio. Palladini jr. ha però messo le cose in chiaro e dopo quanto successo in passato tra loro, fatica - e non poco - a fidarsi del padre. L’avvocato cercherà supporto in Luca, a cui confiderà come si sente da quando il suo “bambino” è tornato a Napoli. E sul ritorno di Gianluca comincerà ad aleggiare un mistero. Probabilmente il ragazzo nasconde i veri motivi che lo hanno riportato in città e forse qualcosa nella sua vita non sta andando come vorrebbe e dovrebbe.

