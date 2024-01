Un Posto al Sole Anticipazioni dal 22 al 26 gennaio 2024: Nunzio ricoverato in ospedale ma Rossella deve stargli lontano!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 22 al 26 gennaio 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda Lunedì 22 gennaio 2024

Per Il Vulcano ma soprattutto per Nunzio i problemi non sono finiti. I brutti ceffi che si sono presentati al ristorante e che il Cammarota ha dovuto cacciare, si sono presi la loro vendetta e lo chef ha subito un pestaggio feroce. Nunzio viene ricoverato d'urgenza in ospedale e Rossella, preoccupata per lui, corre immediatamente in suo soccorso. La sua preoccupazione finisce per scatenare la gelosia di Riccardo, sempre convinto che tra la sua fidanzata e il figlio di Franco, ci siano sentimenti ben più forti dell'amicizia. Intanto tra Manuela e Costabile va tutto a gonfie vele. Il loro rapporto si fa sempre più forte e intimo, tanto da spingere la Cirillo a rivelare all'Altieri quali sono i suoi sogni dopo la laurea. Tra Manu e Niko invece le cose si sono fatte ancora più delicate e fredde. La distanza tra loro pare incolmabile.

Puntata in onda Martedì 23 gennaio 2024

In ospedale Nunzio riceve una visita inaspettata mentre Riccardo deve fare ricorso a tutta la sua calma per non scoppiare di gelosia davanti agli atteggiamenti preoccupati e teneri, che Rossella rivolge al Cammarota. Rosa è spaventata a casa dell'arrivo di una brutta notizia che potrebbe causarle grossi problemi economici. Tra Mariella e Guido continua invece la tensione e la cosa comincia a preoccupare entrambi, visto che la partenza per Barcellona si avvicina.

Puntata in onda Mercoledì 24 gennaio 2024

Riccardo non ha resistito e alla fine è scoppiato in una vera e propria scenata di gelosia. Rossella, per rassicurarlo, non solo è costretta a parlargli di nuovo e ad assicurargli di non essere innamorata di Nunzio ma deve persino prendere le distanze – ulteriormente – dal Cammarota. Clara e Rosa devono trovare al più presto una soluzione che permetta loro di non perdere la casa in cui vivono con i loro figli mentre Guido e Mariella, quando tutto sembrava essere tornato alla normalità e la partenza per Barcellona ormai serena, si trovano ad affrontare una nuova emergenza che complica i loro piani.

Puntata in onda Giovedì 25 gennaio 2024

Roberto non intende lasciare in pace Raffaele. Ferri ha ormai dichiarato guerra al Giordano e non vuole tornare indietro sui suoi passi. Questa situazione comincia a preoccupare Filippo, che potrebbe intervenire da un momento all'altro, scoprendo anche lui tutta la verità su suo padre. Intanto Diego continua a trattare Ida con grande freddezza ma un confronto tra la giovane e Marina, molto duro, potrebbe portarlo a cambiare atteggiamento. Nonostante Rosa e Clara abbiano fatto pace e abbiano risolto le cose tra loro, la Picariello continua a essere molto in ansia. Giulia sarà costretta a intervenire per darle una mano.

Puntata in onda Venerdì 26 gennaio 2024

Damiano ha in mente qualcosa che potrebbe aiutare Viola a riavvicinarsi a suo figlio. Il suo intervento però finisce per peggiorare le cose. Eugenio e Lucia sembrano fare sul serio e tra loro pare essere nata una vera e proprio relazione. Diego non riesce a nascondere l'odio che prova nei confronti di Marina e Roberto ed è talmente tanto arrabbiato con loro da discutere con Filippo e Serena, ancora all'oscuro della verità.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle 20.50.