Un Posto al Sole Anticipazioni 24 gennaio 2024: Rossella deve allontanarsi in fretta da Nunzio per calmare Riccardo!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 24 gennaio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Rossella dovrà calmare Riccardo, in preda alla gelosia. Per farlo sarà costretta ad allontanarsi ancora di più da Nunzio.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 24 gennaio 2024, alle ore 20.50, Rossella dovrà gestire la scenata di gelosia di Riccardo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la ragazza dovrà rassicurarlo che tra lei e Nunzio non c’è nulla di più di un’amicizia. La ragazza, per far ritrovare la serenità al fidanzato, dovrà prendere le distanze, ulteriormente, dal Cammarota. Intanto Rosa e Clara, messo da parte il momento di tensione, dovranno trovare una soluzione allo sfratto appena ricevuto mentre per Guido e Mariella, tra cui sembra essere tornato tutto alla normalità, arriverà un nuovo problema da risolvere, il più in fretta possibile...

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella costretta ad allontanarsi da Nunzio

Nunzio è stato ricoverato in ospedale e Rossella è corsa da lui per dargli il suo supporto come medico e come amica. Il grande affetto che la ragazza gli sta dimostrando, ha però scatenato l’ira e la gelosia di Riccardo. Crovi ha tentato di reprime i suoi sentimenti ma ha finito per scoppiare in una scenata in piena regola. Rossella sarà costretta a rassicurarlo ancora e a sostenere che tra lei e il Cammarota non ci sia nulla di più di una semplice e bella amicizia. Ma per calmarlo e per dimostrargli che le sue parole sono vere, dovrà allontanarsi ulteriormente dal giovane chef, che non ne sarà ovviamente contento.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara e Rosa alla riscossa

Rosa è nel panico. La notizia che presto lei e Clara potrebbero perdere l’appartamento in cui vivono con i loro figli, l’ha resa molto nervosa. La Picariello e la Curcio, davanti a questo grosso ostacolo, metteranno da parte la loro piccola baruffa e si ingegneranno per trovare una soluzione alla novità fastidiosa a cui sono state sottoposte. Le due ragazze riusciranno a non perdere il loro appartamento? E se questo dovesse succedere, troveranno un altro alloggio – non estremamente costoso – in cui poter abitare?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Nuovi problemi per Guido e Mariella

Mariella e Guido hanno passato giorni a rincorrersi come cane e gatto, alla ricerca della pace. La loro discussione è durata per diverso tempo e ha messo in pericolo il loro viaggio, organizzato da tempo, per Barcellona. Per fortuna i due sono riusciti a ritrovare il loro equilibrio e sono pronti a fare le valigie. Peccato però che un nuovo problema arrivi a tormentarli. Stavolta di cosa si tratterà?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 22 al 26 gennaio 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.