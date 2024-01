Un Posto al Sole Anticipazioni 25 gennaio 2024: Diego si riavvicina a Ida

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 25 gennaio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Diego comincerà a cambiare atteggiamento con Ida e a tornare sui suoi passi. Riuscirà a perdonarla?

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda su Rai3 il 25 gennaio 2024, alle ore 20.50, Diego potrebbe tornare indietro sui suoi passi e riavvicinarsi a Ida. Il Giordano, molto deluso da quello che la vera mamma di Tommaso ha combinato, comincerà a cambiare atteggiamento nei suoi confronti. A farlo ragionare sarà un duro confronto tra Ida e Marina, in cui la giovane bionda uscirà perdente. Intanto Roberto non smetterà di trattare Raffaele con durezza e disprezzo. Questa strana guerra tra suo padre e il Giordano, farà insospettire Filippo, che vorrà capire cosa stia succedendo. Rosa e Clara continueranno a cercare una soluzione alla terribile notizia appena ricevuta e la Picariello sarà sempre più in ansia.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Diego si riavvicina a Ida

Diego è rimasto molto deluso dallo scoprire che Ida ha venduto suo figlio per denaro. Il ragazzo tutto avrebbe pensato ma non che la ragazza potesse arrivare a tanto. Il Giordano ha così preso le distanze da lei ma le parole e i consigli di suo padre, che lo invitano a essere più elastico e meno duro, cominceranno a far breccia nel suo cuore. Ma sarà soprattutto un duro scontro tra Ida e Marina, al quale assisterà, a dargli la spinta per cambiare atteggiamento e per ravvicinarsi alla ragazza che gli aveva rubato il cuore. La loro storia d’amore riprenderà?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Filippo in ansia per la guerra tra Roberto e Raffaele

Roberto ha dichiarato guerra a Raffaele e il portiere non è da meno; anche lui ha giurato di non dimenticare quello che Ferri e sua moglie hanno fatto ma non può raccontarlo a nessuno, per non mettere nei guai Ida. La faida tra il manager e il Giordano continuerà senza sosta e Filippo si accorgerà sempre di più che le cose a Palazzo Palladini sono diventate scottanti. Il Sartori cercherà di capire come mai suo padre ce l’abbia così tanto con Raffaele ma nessuno dei due vorrà dirgli la verità. Filippo la scoprirà da solo?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Per Rosa è un vero disastro

Rosa e Clara hanno scoperto che presto potrebbero perdere l’appartamento in cui abitano. Le due non possono permettersi altri alloggi ma soprattutto, al momento, non saprebbero dove andare. Le due devono pensare principalmente ai loro figli e questo le renderà sempre più nervose. A soffrire maggiormente questa situazione sarà Rosa. Nonostante abbia ritrovato la pace con la sua amica, la Picariello non riuscirà a mantenere i nervi saldi.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.