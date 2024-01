Un Posto al Sole Anticipazioni 22 gennaio 2024: Nunzio ricoverato in ospedale. Rossella corre da lui!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 22 gennaio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Nunzio sarà ricoverato d'urgenza in ospedale dopo il pestaggio. Rossella correrà da lui e Riccardo brucerà di gelosia.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda su Rai3 il 22 gennaio 2024, alle ore 20.50, per Nunzio si metterà molto male. Il ragazzo, vittima di un furente pestaggio da parte dei clienti molesti del Vulcano, verrà ricoverato d’urgenza. Rossella, scoperto quanto successo al suo amico, correrà in suo soccorso, finendo per suscitare la gelosia di Riccardo. Intanto tra Niko e Manuela aumenterà la distanza mentre aumenterà la sintonia tra la Cirillo e Costabile. La ragazza si sentirà talmente a suo agio con il giovane nipote di Mariella, da rivelargli quali sono i suoi progetti lavorativi per il futuro.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio ricoverato in ospedale. Rossella corre da lui

I guai al Vulcano non sembrano destinati a finire e ancora una volta sarà Nunzio a farne le spese. Il giovane è finito nelle grinfie dei loschi ceffi che si sono introdotti nel locale e che lo chef è stato costretto a cacciare. Decisi a vendicarsi di essere stati buttati fuori, i clienti indisponenti hanno atteso che il Cammarota staccasse da lavoro e gli hanno teso una subdola imboscata. Nunzio ha così subito un violento pestaggio che lo costringerà a un ricovero d’urgenza in ospedale. La notizia arriverà presto alle orecchie di Rossella, che correrà in soccorso dell’amico senza pensarci neanche un attimo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Riccardo geloso della complicità tra Rossella e Nunzio

Rossella correrà in soccorso del suo amico, facendosi in quattro sia come medico che come amica per lui. Tra i due ragazzi sarà sempre più evidente il grande affetto che li unisce e che sembra essere qualcosa di molto più forte di un’amicizia. L’intesa tra loro e le attenzioni che la Graziani riserverà al suo paziente speciale, scateneranno un’altra volta la gelosia di Riccardo. Crovi tornerà a lamentarsi con la sua fidanzata del rapporto un po’ troppo intimo con il Cammarota e metterà Ross di nuovo in una posizione scomoda e molto poco felice. Vi anticipiamo che questo sarà solo l’inizio e che presto la nostra Rossella si troverà letteralmente con le spalle al muro.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Manuela e Costabile sempre più intimi

Manuela ha cambiato vita e pare che stavolta sia per sempre. La Cirillo ha preso le distanze da Niko e sarà ancora più evidente che tra loro si sia creata una distanza incolmabile ma anche molto triste. Le cose invece andranno a gonfie vele con Costabile. Il nipote di Mariella si rivelerà una persona molto positiva per la bella Cirillo e la farà talmente sentire a suo agio, da spronarla a confidargli i suoi più importanti sogni nel cassetto. Tanta sarà l’intimità che si creerà tra loro, che Manu gli confiderà quali progetti lavorativi vorrebbe inseguire dopo la laurea.

