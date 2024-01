Un Posto al Sole Anticipazioni 26 gennaio 2024: Damiano combina un disastro e mette in difficoltà Viola!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 26 gennaio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Damiano cercherà di aiutare Viola ma finirà per fare un pasticcio! Diego invece avrà un duro scontro con Filippo e Serena.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda su Rai3 il 26 gennaio 2024, alle ore 20.50, Damiano combinerà un vero pasticcio. Il Renda cercherà di aiutare Viola ad accorciare le distanze con Antonio. Purtroppo però il suo intervento finirà per fare più danni che altro e per mettere la Bruni ancora più in difficoltà. Intanto tra Eugenio e Lucia le cose sembreranno andare a gonfie vele. Tra loro nascerà una relazione vera e propria? Diego non riuscirà a nascondere l’odio e il risentimento nei confronti di Marina e Roberto. Questo atteggiamento lo porterà a scontrarsi con Filippo e Serena, all’oscuro di tutto.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Damiano combina un pasticcio

La scoperta della relazione che sua madre ha con Damiano, ha sconvolto Antonio. Il piccolo si è allontanato da Viola e la Bruni soffre moltissimo per questa situazione. Eugenio non ha avuto alcuna intenzione di aiutarla e la professoressa si è trovata a gestire tutto da sola. Damiano, preoccupato di vederla così e sentendosi in colpa per esserne in parte la causa, cercherà di dare una mano. Il Renda penserà di aver trovato una soluzione ma il suo intervento finirà per fare più danni che altro. Riuscirà Viola a non far degenerare le cose?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Tra Eugenio e Lucia è amore?

Se per Viola le cose si stanno complicando sempre di più e la sua relazione con Damiano sta diventando sempre più complicata, per Eugenio invece sembra essere tornato il sereno. Il Nicotera si è avvicinato moltissimo alla sua collega Lucia e tra i due pare proprio che sia nato un bel rapporto. Tra loro potrebbe persino nascere un grande amore e la loro frequentazione trasformarsi in una relazione. Ma come la prenderà Antonio? Sarà turbato anche dal un nuovo inizio per suo padre?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Diego finisce scatena la sua ira contro Filippo e Serena

Diego si sta riavvicinando a Ida e sta prendendo in considerazione il fatto di perdonare la ragazza per quello che ha fatto. Il Giordano non riesce però a togliersi dalla mente quanto hanno combinato Roberto e Marina, che hanno approfittato di una famiglia povera e di una situazione al limite. Il barista non riuscirà a trattenere il suo sdegno verso i Ferri e finirà per scatenarsi contro Filippo e Serena, completamente all’oscuro di tutto ma molto preoccupati per come si stanno mettendo le cose tra i Giordano e la loro famiglia.

