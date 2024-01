Un Posto al Sole Anticipazioni 23 gennaio 2024: Rosa nel panico!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 23 gennaio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Rosa sarà nel panico dopo aver ricevuto una brutta notizia mentre Riccardo sarà sempre più geloso di Rossella e Nunzio.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 23 gennaio 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Rosa riceverà una spiacevole notizia che la renderà molto nevosa. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Picariello scoprirà di dover affrontare un periodo di grandi cambiamenti ma anche di grossi problemi economici. Intanto Nunzio riceverà una visita inaspettata in ospedale mentre Riccardo continuerà a bruciare di gelosia per l’atteggiamento dolce e attento che Rossella riserverà al Cammarota. Tensioni anche tra Guido e Mariella, che dovranno presto ritrovare la pace se non vorranno rinunciare al loro viaggio a Barcellona.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rosa nei guai

Clara e Rosa stanno vivendo un momento di grande tensione. L’aiuto che Giulia ha riservato alla Curcio ha fatto infuriare la Picariello, che si troverà a gestire un nuovo problema, un grande problema. La mamma di Manuel riceverà delle bruttissime notizie, che la costringeranno a fare i conti con dei grossi problemi economici. Ma che cosa starà succedendo? Clara sarà coinvolta in queste faccende e riuscirà a darle una mano? Lo scopriremo molto presto.

Un Posto al Sole Anticipazioni: La gelosia di Riccardo mette Rossella in difficoltà

Nunzio è stato ricoverato d’urgenza e Rossella è corsa da lui dopo aver sentito della tremenda violenza da lui subita. La ragazza si troverà però sempre più in difficoltà. Riccardo non riesce proprio a mandar giù il rapporto che la sua fidanzata ha con il Cammarota e non riesce a trattenere la sua gelosia. Riuscirà Ross a calmare il suo futuro marito e a stare accanto a Nunzio, che in questo momento ha bisogno di lei? Purtroppo le cose prenderanno una piega inaspettata.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella e Guido riusciranno a partire per Barcellona?

La lite tra Mariella e Guido continuerà anche nella puntata di Un Posto al Sole del 23 gennaio 2024. La tensione tra i due raggiungerà livelli molto preoccupanti, soprattutto perché è in arrivo il loro viaggio a Barcellona. Riusciranno a ritrovare la pace prima della loro partenza, senza pregiudicare questo momento atteso da tutto l’anno?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.