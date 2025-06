Un Posto al Sole Anticipazioni dal 16 al 20 giugno 2025: Micaela sfida Gabriela, vuole Samuel a tutti i costi

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai3 dal 16 al 20 giugno 2025. Negli episodi della Soap vedremo Micaela gelosa di Gabriela e Samuel.

Lunedì 16 giugno 2025

Rossella scopre che in ospedale è stata ricoverata una donna in staro confusionale, e si tratta di una persona che è legata in modo negativo a lei e che avrà un forte impatto destabilizzante. I Cantieri sono in crisi e non sembrano esserci soluzioni, così lo scontro tra Ferri, Marina e Gennaro si fa sempre più forte. Dopo aver ricevuto una promozione, Rosa è sorpresa da un regalo inaspettato che risveglierà in lei un sentimento mai del tutto spento.

Martedì 17 giugno 2025

Pur non essendosi pentita per l’atteggiamento risoluto adottato durante il consiglio di classe, Viola sente il peso del giudizio dei suoi colleghi, mentre i problemi con gli alunni della sua scuola diventeranno argomento di pettegolezzi e raggiungeranno anche Palazzo Palladini. Mentre Mariella e Guido si rivolgono a Silvia in cerca di un consiglio, non ricevendo nulla di positivo in cambio, Rossella è costretta a fare i conti con il passato e troverà in Nunzio una persona in grado di confortarla profondamente.

Mercoledì 18 giugno 2025

Gennaro non ha scrupoli: vuole sfruttare la crisi dei Cantieri per assumere il controllo dell’azienda e ottenere la maggioranza. Marina, tuttavia, non ha intenzione di arrendersi alle sue malvagie trame. Dopo aver ascoltato le rivelazioni di Michele su Gennaro, Elena è in crisi e non sa se mandare in onda la puntata pilota della sua trasmissione. Viola, invece, vivrà un momento di sconforto dopo le accuse ingiuste della madre di Matteo. Niko, invece, è preoccupato per l’influenza negativa di Matteo sul figlio Jimmy e si confronta con Manuela.

Giovedì 19 giugno 2025

La puntata registrata di Michele sulla scomparsa di Assane, pur con tagli effettuati all’insaputa di Elena, va in onda e sconvolgerà una persona del tutto inaspettata. Nel frattempo, Chiara viene contattata da Marina che la vuole promuovere a socia minoritaria dei cantieri. Micaela, invece, è sempre più indispettita dal grande affiatamento tra Samuel e Gabriela e, dopo aver assistito al corso di ballo al Vulcano, non sa se lottare o meno per riconquistarlo.

Venerdì 20 giugno 2025

Giulia vuole tornare alle sue attività mentre Luca deve prendere una decisione definitiva. Michele, invece, è colpito dalle rivelazioni di Agata sulla scomparsa di Assane e vorrà conoscere meglio questa donna che sembra avere capacità soprannaturali. Micaela è gelosa di Gabriela e così vorrà sfidarla sullo stesso campo, prendendo una decisione inaspettata.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.