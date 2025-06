Un Posto al Sole Anticipazioni 20 giugno 2025: Micaela brucia di gelosia e sfida Gabriela a passo di danza!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda il 20 giugno 2025. Le trame dell'episodio della Soap di Rai3 ci rivelano che Micaela cede alla gelosia e sfida Gabriela mentre Michele è pronto ad ascoltare cos'ha da dirgli la misteriosa Agata.

Un Posto al Sole ci dà un nuovo appuntamento e ci aspetta il 20 giugno 2025, alle ore 20.50 su Rai3, con una nuova puntata ricca di colpo di scena. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Micaela affilerà le armi. Gelosa per l’affiatamento tra Samuel e Gabriela la Cirillo prenderà una decisione inaspettata e con questa sfiderà la sua rivale… nel ballo. Intanto Giulia dovrà tornare a lavoro mentre Luca dovrà fare le sue scelte e non sarà per nulla semplice. Michele cercherà di capire meglio cosa sappia Agata su Assane e se davvero la donna possegga dei poteri. Vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Un Posto al Sole Anticipazioni 20 giugno 2025: Micaela pronta a sfidare Gabriela

Samuel ha gelato Micaela ma nonostante questo la Piccirillo non si è data per vinta e non ha gettato la spugna. La ragazza è determinata a riprendersi quello che lei considera suo e purtroppo per lo chef, lui è nell’elenco. La gemella di Manuela è una tipa tosta e il più delle volte parecchio prepotente. In Gabriela ha trovato pane per i suoi denti. La sfida tra le due ragazze diventerà sempre più accesa e l’affiatamento tra la caliente ballerina e il buon chef farà talmente tanto ingelosire Micaela, da portarla a prendere una decisione anzi a prendere un’iniziativa inaspettata. La mamma di Jimmy sfiderà la sua rivale nella danza.

Un Posto al Sole: Giulia torna a lavoro… e Luca?

Nella puntata di Un Posto al Sole del 20 giugno 2025 vedremo Giulia costretta a tornare alla sua vita di tutti i giorni e a occuparsi del suo lavoro. La Poggi ha chiarito la sua posizione all’amato compagno e ora spetta a lui prendere la sua decisione. Luca dovrà fare le sue scelte ma non sappiamo cosa farà; possiamo solo immaginare che non sarà semplice per lui. Dalla sua parte avrà di sicuro Gianluca, il cui confronto con Alberto si avvicina inesorabile… e preoccupante.

Michele accetta l’aiuto di Agata, ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Michele è riuscito a registrare e mandare in onda la puntata dedicata alla scomparsa di Assane e si è messa in contatto con lui la misteriosa Agata. La donna ha informato Saviani di sapere qualcosa in più sul suo amico e il giornalista è rimasto completamente di stucco. Incuriosito da lei da tempo, Michele accetterà di parlarle e cercherà di capire se sia davvero dotata di poteri soprannaturali o se sia solo un caso che lei abbia delle informazioni da dargli. Come andrà questa situazione?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.