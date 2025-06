Un Posto al Sole Anticipazioni 18 giugno 2025: Gennaro vuole il controllo dei Cantieri ed Elena cadrà nella sua tela!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda il 18 giugno 2025 su Rai3. Nell'episodio della Soap vedremo Gennaro determinato a sfruttare la crisi dei Cantieri per prenderne il controllo. Elena potrebbe dargli una mano...

Gennaro non vuole più rimanere nell’ombra ma vuole spadroneggiare sui Cantieri come desidera. Le anticipazioni della puntata in onda il 18 giugno 2025 su Rai3 alle ore 20.50, ci rivelano che Gagliotti farà di tutto per approfittare della crisi dell’azienda navale e per prenderne il comando ma si scontrerà con Marina, determinata a fermarlo. Il marito di Antonietta potrebbe però avere un aiuto in più da parte di Elena. La Giordano dovrà fare i conti con le rivelazioni scottanti di Michele e dovrà decidere come comportarsi in radio ma anche nella vita provata con il manager. Viola starà sempre più male e questo a causa dello scontro con la madre di Matteo, che le ha procurato dei problemi a scuola con i suoi colleghi ma anche con i genitori di altri alunni. L’unico a rendersi conto che il giovane compagno di classe di Jimmy è un tipetto da cui tenersi a distanza sarà Niko, che discuterà con Manuela il da farsi.

Un Posto al Sole Anticipazioni 18 giugno 2025: Gennaro vuole diventare il capo dei Cantieri

La crisi finanziaria che ha colpito di Cantieri rischia di mettere in ginocchio Marina e Roberto e per la prima volta nella storia i due sono stati costretti a fare delle scelte drastiche per salvare l’azienda. La situazione continua a diventare sempre più grave e ha inasprito i rapporti tra i coniugi Ferri e Gennaro, scatenato più che mai. Gagliotti ha solo un obiettivo da raggiungere e farà di tutto per sfruttare le difficoltà dell’azienda navale e dei due direttori. L’imprenditore non vuole più essere relegato a semplice socio di minoranza ma vuole mettersi al comando di tutto, imponendo le sue leggi e le sue regole ma anche sfruttando il suo denaro come lui vuole.

Elena soggiogata da Gagliotti? Ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

Gennaro potrebbe presto trovare un’alleata molto preziosa e purtroppo non inaspettata. Stiamo parlando di Elena, che non ha mai disdegnato la sua corte. Marina vorrebbe fermarla, soprattutto dopo aver parlato con Antonietta e aver visto quanto può essere violento Gennaro ma soprattutto dopo aver avuto conferma che il suo socio, che lei non ha mai voluto in azienda, è uno sciacallo senza scrupoli, pronto a tutto per averla vinta. Elena sembrerà però sorda alle parole della madre ma anche agli avvertimenti di Michele. Saviani le rivelerà quello che pensa di Gennaro e le confiderà di aver paura che ci sia lui dietro la scomparsa di Assane e lei, sconvolta, comincerà a riflettere sul da farsi, prendendo però delle decisioni deludenti che daranno ragione al terribile imprenditore.

Un Posto al Sole: Viola sempre più in difficoltà

Per Viola si mette male. I colleghi della Bruni hanno dato retta e ragione alla madre di Matteo e purtroppo hanno voltato le spalle alla professoressa, che ora si trova completamente sola ad affrontare il peso di quanto è successo. La figlia di Ornella farà molto fatica ma sarà anche molto delusa da un sistema che le ha voltato le spalle e le ha messo contro i genitori degli altri alunni. Intanto Niko – che come Viola pensa che Matteo sia un cattivo esempio e che vada fermato – si confronterà con Manuela, alla ricerca di una soluzione per impedire a suo figlio di combinare altri guai.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.