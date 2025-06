Un Posto al Sole Anticipazioni 19 giugno 2025: Marina ha un'arma per fermare Gennaro, Chiara Petrone!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole che vedremo in onda su Rai3 il 19 giugno 2025 Marina chiamerà Chiara Petrone in suo soccorso mentre Micaela vorrà riconquistare Samuel e Michele scoprirà che qualcuno ha informazioni in più da dargli su Assane. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Marina non può permettere che Gennaro l’abbia vinta e sfodererà un’arma inaspettata. Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 19 giugno 2025, alle ore 20.50 su Rai3, la Giordano chiamerà in soccorso Chiara Petrone, a cui proporrà di diventare socia di minoranza dei Cantieri. Intanto Michele sarà molto deluso dai tagli che Elena ha fatto in radio ma potrà comunque registrare la prima puntata della sua trasmissione dedicata alle persone scomparse e potrà parlare di Assane. La registrazione verrà mandata in onda e tra gli ascoltatori ci sarà qualcuno che vorrà aiutare. Micaela sarà sempre più infastidita dalla presenza di Gabriela. Dopo aver visto la grande sintonia che la ragazza ha con Samuel, la Cirillo si scatenerà e si deciderà a tornare alla carica per riavere il Piccirillo tutto per sé. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 19 giugno 2025: Marina ha un asso nella manica, Chiara Petrone

Gagliotti vuole il controllo dei Cantieri e non si accontenta più di essere un socio di minoranza. L’imprenditore è pronto a sfruttare la crisi dell’azienda nautica e non vede l’ora che Roberto e Marina alzino bandiera bianca per entrare a gamba tesa nella faccenda. Elena gli sta servendo un assist inaspettato ma molto gradito in radio e sembra che le cose stiano andando come da lui desiderato. Ma Marina non lo lascerà vincere né ora né mai. La Giordano comincerà a pensare a un’arma da sfoderare contro di lui e penserà di rivolgersi a Chiara Petrone, a cui chiederà di diventare socia minoritaria dell’azienda. Che farà la giovane? Accetterà?

Un Posto al Sole: Chiara deve prendere una decisione mentre Michele riceve un aiuto per trovare Assane

La richiesta di Marina ci lascia senza parole e ci anticipa un ritorno inaspettato. La Petrone è fuori città da tempo per dedicarsi a un percorso di disintossicazione dalla droga. Nelle prossime puntate vedremo Chiara tornare a Napoli dopo aver raggiunto questo difficile traguardo e visto che la Giordano le farà questa proposta, è possibile che la giovane sia destinata a essere di nuovo l’attenta donna d’affari che era un tempo. Il suo rientro, siamo certi, provocherà uno scossone nella vita di Nunzio e Rossella e vedremo come i due reagiranno nel vedersela davanti. Intanto nella puntata del 19 giugno 2025 una scossa l’avrà Michele. Nonostante i talgi di Elena, Saviani riuscirà a registrare la prima puntata della sua trasmissione, quella dedicata ad Assane. L’episodio sarà trasmesso e dal pubblico si alzerà una mano in aiuto del giornalista. Un radioascoltatore si metterà in contatto con lui, gli dirà di sapere qualcosa in più sullo scomparso e vorrà dare il suo contributo per trovarlo.

Micaela vuole liberarsi di Gabriela una volta per tutte, ecco cosa vedremo in Upas

Micaela è tornata alla carica e ha messo Gabriela nel suo mirino. La Cirillo non sopporta la nuova compagna di Samuel e sembra esserne molto gelosa. Dopo aver visto la sintonia che c’è tra i due ragazzi, la sorella di Manu deciderà di intervenire per riavere Samu. Ma cosa farà? Cosa si inventerà per tentare di riconquistare il giovane chef? Vi anticipiamo che ne vedremo delle belle e ci sarà tanto da commentare sui nuovi piani diabolici di Micaela Cirillo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 16 al 20 giugno 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.