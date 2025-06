Un Posto al Sole Anticipazioni 17 giugno 2025: Per Viola tutto si complica mentre Silvia volta le spalle a Guido e Mariella!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 17 giugno 2025 su Rai3, Viola sarà infastidita dai giudizi dei suoi colleghi mentre Silvia si rifiuterà di aiutare Guido e Mariella. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Un Posto al Sole ci aspetta il 17 giugno 2025 con un nuovo episodio in onda alle ore 20.50 su Rai3. Le anticipazioni della puntata della Soap ci rivelano che per Viola sarà molto difficile affrontare il giudizio dei suoi colleghi, che la criticheranno ancora per l’atteggiamento che ha avuto con la madre di Matteo. Sebbene la Bruni sia convinta di aver agito in modo giusto, avere contro tutta la scuola la getterà nello sconforto e i suoi problemi si riverseranno su Palazzo Palladini. Mariella e Guido cercheranno il sostegno di Silvia ma la Graziani stavolta non avrà intenzione di prendere le loro parti e volterà loro le spalle. Per Rossella sarà sempre più duro gestire le cose in ospedale con la donna misteriosa appena arrivata e legata al suo passato.

Un Posto al Sole Anticipazioni 17 giugno 2025: Viola distrutta dai giudizi dei suoi colleghi

Viola non è riuscita a controllarsi e purtroppo il confronto con la madre di Matteo si è trasformato in una lite, che la donna ha saputo volgere a suo favore. La Bruni si è quindi trovata tutti i suoi colleghi contro e purtroppo i consigli di classe di fine anno le riserveranno una sorpresa ancora più fastidiosa. Tutti gli insegnanti le faranno sapere di essere delusi da lei e giudicheranno negativamente il suo operato. I problemi che Viola continuerà ad avere a scuola, con alunni, genitori e consiglio scolastico, finiranno per riversarsi sulla sua famiglia e su tutti gli inquilini di Palazzo Palladini.

Silvia volta le spalle a Guido e Mariella, ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Mariella è pronta a riprendersi Guido ma lui non sembra intenzionato a lasciarsi corteggiare dalla sua ex moglie. La fine della sua storia d’amore con Claudia lo ha distrutto e sembra essere proprio caduto in un’apatia così profonda da preoccupare l’Altieri. Mariella e Guido chiederanno aiuto a Silvia; si rivolgeranno a lei in cerca di qualche suggerimento ma anche di qualche parola di incoraggiamento. La Graziani si rifiuterà di aiutarli; non si vorrà più mettere in mezzo nelle loro complicate questioni amorose, che hanno cominciato a stancarla.

Un Posto al Sole: Rossella trova conforto in Nunzio

Silvia si rifiuterà di dare una mano a Mariella e Guido e farà bene visto che entrambi finiscono per ricadere negli stessi errori, in cui giurano di non cascare ma che puntualmente rifanno. Mentre la Graziani prenderà questa direzione piuttosto chiara contro suo cugino e la sua amica, Rossella affronterà il suo passato con grande difficoltà. L’arrivo di una donna a lei spiacevolmente legata l’ha messa in crisi e solo Nunzio potrà aiutarla a non piombare in un baratro che lei conosce molto bene e che non vuole più affrontare. Cammarota riuscirà a distrarla e a darle il coraggio che le serve per affrontare questa nuova prova? Noi lo speriamo tanto ma due ritorni a Napoli potrebbero rimettere tutto in discussione.

