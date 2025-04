Un Posto al Sole Anticipazioni dal 14 al 18 aprile 2025: Niko ancora innamorato di Manuela

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai3 dal 14 al 18 aprile 2025. Negli episodi della Soap vedremo Clara tornare a Napoli, le gemelle Cirillo prende una decisone inaspettata.

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda dal 14 al 18 aprile 2025 su Rai3 alle ore 20.50. Le anticipazioni della Soap ci rivelano che Niko rifletterà sui propri sentimenti dopo l'ennesima discussione con Valeria, pronto a dichiararsi a Manuela sperando di farla restare a Napoli. Mentre Vinicio cade di nuovo nella spirale della droga, cercando aiuto da Alice, Marina e Ferri avranno grossi problemi ai cantieri. Michele, invece, si abitua alla sua condizione fisica e viene osservato da Luca, che prende una decisione sul futuro con Giulia alla luce della malattia che sa che a breve potrebbe cambiare la sua intera vita.

Ecco le trame complete delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 14 aprile 2025 a venerdì 18 aprile 2025.

Lunedì 14 aprile 2025

Mentre continuano le contrattazioni per far entrare Gagliotti come nuovo socio dei cantieri, Michele torna a casa e non può immaginare che dovrà affrontare una visita spiacevole quanto imprevista. Al commissariato, il rancore che Grillo prova nei confronti di Damiano finisce con l’estendersi anche ad Eduardo, la cui affidabilità come collaboratore di giustizia viene messa in discussione platealmente. Samuel, invece, viene a sapere che Nunzio vorrebbe prendere in affitto il seminterrato delle gemelle e, spinto da Gabriella con la quale si sta frequentando, decide di intervenire per impedirglielo.

Martedì 15 aprile 2025

Roberto e Marina hanno problemi con i cantieri, mentre Michele non riesce ad accettare le sue nuove condizioni fisiche e lavorative, soprattutto perché quest’ultime sono in stallo. Ad aiutarlo, tuttavia, un nuovo incontro fortuito che potrebbe sbloccare La situazione. Nel frattempo, a causa delle pressioni di Grillo che si fanno sempre più insistenti, Damiano finisce con il trascurare Viola e Raffaele, dopo essersene accorto, è molto preoccupato dalla situazione che si sta creando.

Mercoledì 16 aprile 2025

Michele, dopo l’ultimo incontro con Agata, confida a Rossella gli ultimi avvenimenti che sembrano confermare le capacità speciali della donna, avvolta da un’aura di mistero. Nel frattempo, Vinicio è nel panico dopo la morte del padre ma anche a causa del comportamento del fratello, che ignora ogni perplessità nell’entrare in affari con Ferri. Disperato, Vinicio si rifugia nella droga, mentre Samuel e Nunzio si sfidano a duello per decretare chi dei due ha diritto ad accaparrarsi l’ex seminterrato della sorelle Cirillo.

Giovedì 17 aprile 2025

Manuela e Micaela si trovano in vacanza a Tornino mentre a Napoli il piccolo Jimmy non riesce ad accettare l’idea che la mamma e la zia stiano per lasciare per sempre Napoli. Valeria, invece, non è riuscita ad ottenere il suo scopo ovvero avere Niko tutto per sé e, senza accorgersene, commette un passo falso che potrebbe costarle caro. Michele si sta riprendendo ma Silvia è ancora costretta ad assisterlo giorno e notte. La situazione è osservata da Luca che, consapevole della sua malattia, sa che quello potrebbe essere molto presto il suo futuro e non vuole pesare in questo modo su Giulia. Vicinio, invece, chiede aiuto ad Alice che ha un’idea per trascorrere del tempo lontano dai drammi e da tutti.

Venerdì 18 aprile 2025

Mentre le gemelle Cirillo si godono la vacanza a Torino, Niko discute ancora con Valeria e capisce di aver tenuto segreto per troppo tempo un sentimento più che evidente nei confronti di Manuela. È pronto a dichiararsi? Nel frattempo, Luca non vuole che Giulia si senta obbligata a badare a lui quando la malattia peggiorerà la sua situazione, e la sorprende con un’iniziativa inaspettata. Mariella vuole trascorrere la Pasquetta con Mimmo, grazie alla complicità di Bice, ma Guido viene a sapere tutto e non la prenderà bene.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.