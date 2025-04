Un Posto al Sole Anticipazioni 17 aprile 2025: Luca crolla. Non vuole essere un peso per Giulia

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole del 17 aprile 2025. Le anticipazioni dell'episodio della Soap rivelano che Luca sarà molto turbato dalle condizioni di salute di Michele e comincerà a ripensare alla sua malattia e alla prospettiva di non diventare un peso per Giulia.

Un Posto al Sole ci aspetta il 18 aprile 2025 con un nuovo appuntamento, in onda come di consueto alle ore 20.50 su Rai3. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Luca avrà un crollo e stavolta potrebbe prendere una decisione definitiva per lui e Giulia. Vedere Michele costantemente assistito da Silvia lo spingerà a riflettere di non voler condizionare la Poggi. Micaela e Manuela sono partite a Torino ma Jimmy non ha preso per nulla bene questa decisione e nemmeno Niko. Un passo falso di Valeria metterà il Poggi ancora più in crisi. Alice è di grande conforto a Vinicio e lo sarà ancora di più quando avrà un’idea per trascorrere del tempo insieme, lontano da tutto.

Un Posto al Sole Anticipazioni 18 aprile 2025: Luca non vuole essere un peso per Giulia

Michele è stato dimesso ma la sua vita non è più quella di prima e non lo sarà forse mai più. Il Saviani è costretto su una sedia a rotelle e ha bisogno del sostegno e dell’aiuto di Silvia, pronta a dargli una mano in qualunque momento. Le condizioni del giornalista, obbligato a dipendere dalla moglie, turberanno Luca. Il De Santis comincerà a pensare alla sua malattia e avrà paura di costringere Giulia a curarlo e accudirlo per ogni cosa. Luca non vorrà essere un peso per la Poggi e inizierà a pensare a un modo per evitare di esserlo. Che cosa farà?

Un Posto al Sole: Valeria ha le ore contate

Manuela e Micaela hanno lasciato Napoli e si sono trasferite a Torino. Jimmy non è per nulla felice della scelta di sua madre e sua zia e soffre per la loro lontananza, molto più di quando era piccolo. Niko ha cominciato ad aprire gli occhi e a capire di provare dei sentimenti forti per la Cirillo, ben più grandi di quanto immaginasse. Una mossa falsa di Valeria, che penserà di aver finalmente vinto e di avere Poggi tutto per sé, gli farà comprendere di aver fatto un errore terribile a lasciare andare la zia di suo figlio? Grandi novità ci aspettano nelle puntate di Un Posto al Sole.

Alice pronta a fare una sorpresa a Vinicio, ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

Vinicio non si è ancora ripreso dalla morte di suo padre e si sente sopraffatto da quello che sta succedendo nella sua famiglia. Gennaro non lo sta più ad ascoltare e sta per firmare un accordo con Marina e Roberto che lui non vede di buon occhio. Il giovane può però contare su Alice, che è corsa da lui per dargli una mano. La Pergolesi sarà pronta a fargli tornare il sorriso e organizzerà una bella sorpresa per il giovane. Avrà in mente una gita fuori porta, dove potranno stare da soli, lontani da ogni pensiero negativo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 14 al 18 aprile 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.