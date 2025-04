Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 18 aprile 2024 su Rai3 vedremo che Niko capirà di aver fatto un errore e sarà pronto a correre da Manuela. Scopriamo insieme le anticipazioni complete dell'episodio della Soap.

Niko aprirà finalmente gli occhi. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 18 aprile 2025, alle ore 20.50 su Rai3, l’errore di Valeria farà capire al Poggi di aver fatto un grosso errore a lasciar partire Manuela. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che l’avvocato sarà pronto ad affrontare i suoi sentimenti e a correre dalla Cirillo. Intanto Luca sarà sempre più convinto di non voler essere un peso per Giulia e in ansia per la sua salute, che peggiorerà e potrebbe renderlo incapace di prendersi cura di se stesso, vorrà prendere dei provvedimenti. Mariella si preparerà a trascorrere la Pasquetta con Mimmo ma Guido non sarà contento della cosa.

Un Posto al Sole Anticipazioni 18 aprile 2025: Niko apre gli occhi ed è pronto a correre da Manuela

Niko capirà finalmente di aver fatto un grande errore con Manuela. Il passo falso compiuto da Valeria e una nuova discussione con lei, spingeranno Poggi a fare chiarezza e ad affrontare i suoi sentimenti per la Cirillo. L’avvocato sarà pronto a raggiungere la gemella di Micaela a Torino, dove si è trasferita per qualche tempo, alla ricerca di una nuova vita e di nuove opportunità. Finalmente ci sarà la svolta che tutti noi stiamo aspettando da tempo!

Un Posto al Sole: Luca pronto a prendere provvedimenti

Luca è crollato. Vedere Michele così tanto in difficoltà e dipendente dalle cure di Silvia, lo ha spinto a riflettere sulla sua malattia. Spaventato di diventare un peso per Giulia e di renderle la vita impossibile, comincerà a pensare a dei provvedimenti che gli permettano di salvare la Poggi. Ma cosa penserà? Finirà per fare delle scelte terribili e talmente dure da rendere a lui la vita impossibile? Stavolta chi lo aiuterà a non far mosse azzardate?

Guido mette un freno a Mariella nella puntata di Un Posto al Sole

Mariella penserà di passare la Pasquetta insieme Mimmo e cercherà di organizzare un’uscita con lui con l’aiuto di Bice. Guido non sarà però per nulla contento della cosa. Ma cosa sta succedendo al Del Bue? Perché sarà così contrario al fatto che la sua ex passi una giornata in compagnia del suo nuovo innamorato? Il vigile potrebbe soffrire il fatto di non avere al suo fianco Claudia e quindi di dover stare da solo con Lollo. Ma sarà davvero così? Finirà per tormentare l'Altieri e per non farle passare un momento spensierato?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 14 al 18 aprile 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.