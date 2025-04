Un Posto al Sole Anticipazioni 14 aprile 2025: Samuel scopre una novità agghiacciante su Nunzio

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 14 aprile 2024 su Rai3 vedremo che Samuel scoprirà che Nunzio vuole subaffittare il seminterrato delle Cirillo ma lui vorrà fare la stessa cosa! Chi vincerà? Scopriamo insieme le anticipazioni complete dell'episodio della Soap.

La partenza delle gemelle Cirillo darà a Nunzio un’idea che non piacerà a Samuel. Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 14 aprile 2025, alle ore 20.50, il Piccirillo scoprirà che il suo amico ha intenzione di prendere in subaffitto il seminterrato occupato da Micaela e Manuela. Convinto da Gabriela, lo chef deciderà di farsi anche lui avanti. Marina ha dovuto cedere e Gennaro diventerà presto socio dei Cantieri. La trattativa per il suo ingresso si farà sempre più preoccupante e serrata. Michele verrà dimesso dall’ospedale ma il suo ritorno a casa si rivelerà molto poco piacevole. A peggiorare la situazione ci si metterà una visita inaspettata che lo renderà nervoso. Gallo, accecato dal rancore verso Renda e Sabbiese, screditerà Eduardo come collaboratore di giustizia.

Un Posto al Sole Anticipazioni 14 aprile 2025: Samuel al contrattacco. Nunzio non vincerà

La partenza di Manuela e Micaela per Torino lascerà momentaneamente libero il seminterrato delle Cirillo. Samuel scoprirà che Nunzio ha già pensato di prenderlo in subaffitto e la cosa non gli piacerà per nulla. Spinto anche dalla sua relazione con Gabriela, che sembra andare bene, vorrà infatti poter avere la possibilità, anche lui, di provare ad averlo. Il “problema abitativo” dei due chef è sempre stato motivo di tensione tra il Cammarota e il Piccirillo, costretti a condividere uno spazio piuttosto angusto, incapace di concedere loro la privacy necessaria. Ora che si presenterà l’occasione di rifiatare, entrambi vorrebbero approfittarne. Ma chi la spunterà?

Gagliotti nuovo socio dei Cantieri, è un vero problema! Ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Marina ha dovuto capitolare. Dopo aver ricevuto altre brutte notizie, la Giordano è stata costretta ad accettare la proposta di Gagliotti di diventare socio dei Cantieri. Roberto ne sarà contento; lui ha voluto sin dall’inizio che Gennaro entrasse a far parte della loro società ma si renderà conto che la trattativa con il “suo amico” diventerà sempre più serrata e preoccupante. Cosa vorrà il fratello di Vinicio in cambio del suo aiuto finanziario? Sicuramente avrà delle richieste ben precise e spudorate, che lasceranno Marina senza parole e molto preoccupata per il futuro della sua famiglia.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Gallo scredita Eduardo

Eduardo vuole riconquistare Clara e per questo è tornato a Napoli. Sabbiese non può però trattenersi a lungo in città e questo anche per via di Gallo. Il poliziotto prova ancora un forte rancore verso lui e Damiano e renderà loro la vita impossibile. Pronto a tutto per vendicarsi, screditerà l’ex camorrista come collaboratore di giustizia, provocandogli diversi danni. Intanto Michele verrà dimesso dall’ospedale ma il suo ritorno a casa non sarà sereno. Non solo dovrà abituarsi alla sua nuova vita e alla sua nuova condizione, complicata dal fatto di essere senza lavoro, ma sarà anche infastidito da una visita inaspettata e poco gradita.

