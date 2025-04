Un Posto al Sole Anticipazioni 15 aprile 2025: Damiano dimentica il compleanno di Viola ma la cosa preoccupa solo Raffaele

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 15 aprile 2025 su Rai3. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Damiano si dimenticherà del compleanno di Viola ma la cosa non turberà la coppia. A preoccuparsi di quanto accaduto sarà Raffaele che intuirà che qualcosa non va.

La crisi tra Damiano e Viola comincerà a essere evidente. Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap in onda il 15 aprile 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Damiano sarà talmente tanto preso dalle questioni complicate che hanno coinvolto Eduardo, da dimenticarsi del compleanno di Viola. La Bruni non ci darà però troppo peso mentre la cosa salterà agli occhi di Raffaele, che si preoccuperà per loro. Intanto Roberto e Marina dovranno gestire al meglio i problemi dei Cantieri e la trattativa per introdurre Gennaro come loro nuovo socio mentre Michele faticherà ad abituarsi ma soprattutto ad accettare la sua condizione fisica e il suo, seppur momentaneo, momento di pausa dal lavoro. Un incontro fortuito sembrerà però smuoverlo.

Un Posto al Sole Anticipazioni 15 aprile 2025: Damiano dimentica il compleanno di Viola ma…

Damiano ha proposto a Viola la convivenza ma la Bruni ha rifiutato. La ragazza non vuole lasciare la sua casa, preoccupata per il lavoro pericoloso del compagno. La risposta gelida della professoressa ha stizzito il Renda, che si è allontanato dalla compagna, infastidito dal suo comportamento. A renderlo ancora più nervoso e totalmente assente ci si è messo Gallo, che ha voluto vendicarsi di lui ed Eduardo, screditando il Sabbiese come collaboratore di giustizia. Damiano sarà totalmente preso da queste complicazioni e si dimenticherà del compleanno di Viola. La cosa non sembrerà però turbare la coppia ma farà invece spaventare Raffaele, che intuirà che tra sua figlia e il suo partner qualcosa sta cambiando e anzi forse è già cambiata. Il Giordano cercherà di capire cosa stia accadendo e probabilmente sarà pronto a dare una mano.

Un Posto al Sole: Marina e Roberto in guai seri e stavolta non si scherza

Marina ha dovuto capitolare e ha accettato che Gennaro diventi socio dei Cantieri. La trattativa per far entrare Gagliotti nella società si sta rivelando più ostica del previsto e per la Giordano e suo marito soffiano venti avversi. I due continueranno a dover far fronte ai grandi problemi che gli sono piombati addosso e sono entrambi consapevoli che stavolta non sarà facile uscirne. Solo un colpo di fortuna potrebbe aiutarli a risolvere tutto, fortuna che sembra averli abbandonati da quel maledetto giorno in cui lo yacht è affondato e loro con lui.

Per Michele è tutto più difficile, ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole del 15 aprile 2025

Michele è stato dimesso ma la vita fuori dall’ospedale non si rivelerà migliore. Saviani deve fare i conti con delle pesanti novità, che hanno cambiato tutto. La sua condizione fisica gli impedisce di fare molte delle cose a cui era abituato e non lo aiuta il momento di inattività professionale, sebbene momentanea, a cui Roberto lo ha costretto. Un incontro fortuito lo smuoverà mandandolo da una parte in confusione ma dall’altra scatenando in lui una curiosità che lo distoglierà dai pensieri negativi e dalle sue frustrazioni.

