Un Posto al Sole Anticipazioni dal 12 al 16 maggio 2025: Niko costretto al pugno di ferro con Jimmy

Vediamo cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai3 dal 12 al 16 maggio 2025. Negli episodi della Soap vedremo Niko punire severamente Jimmy.

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda dal 12 al 16 maggio 2025 su Rai3 alle ore 20.50. Le anticipazioni della Soap ci rivelano che Jimmy sarà sempre più fuori controllo anche a causa dell'amicizia con il bullo Matteo, portando Niko a prendere punizioni molto forti nei suoi confronti. Mentre Giulia prepara le nozze, Luca sente la malattia tornare sempre più forte e lascia di nascosto Palazzo Palladini mentre la tensione tra Gennaro e Roberto è alla stelle, e neppure Marina riesce a mediare.

Un Posto al Sole dal 12 al 16 maggio 2025: Video Riassunto

Guarda il video riassunto qui sotto e poi leggi le anticipazioni complete della Soap per scoprire cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda dal 12 al 16 maggio 2025 su Rai3.

Lunedì 12 maggio 2025

Dopo aver partecipato alla seduta spiritica di Agata e Iolanda, Michele vuole indagare si questa esperienza fuori dal comune. Nel frattempo, Giulia è concentrata sui preparativi del matrimonio mentre Raffaele cerca di tranquillizzare Renato. Luca, invece, vuole segretamente dire addio a Palazzo Palladini ma per ora nessuno deve saperlo. Dopo l’episodio legato all’intelligenza artificiale poi scoperto da Viola, la situazione a scuola di Jimmy si complica ulteriormente quando Matteo inizia ad avere atteggiamenti da bullo con Camillo e questa volta Viola interviene con fermezza.

Martedì 13 maggio 2025

Marina ha provato a mediare tra Roberto e Gennaro ma è stato tutto inutile: la tensione è alla stelle e raggiunge il suo culmine. Impressionato dal racconto di Iolanda sulle capacità extrasensoriali di Agata, Michele inizia a riflettere e recupera lucidità anche grazie ad un confronto sincero con Rossella, tornando a concentrarsi sul lavoro. Niko, nel frattempo, è amareggiato dal comportamento di Jimmy e sceglie di punirlo, nonostante Manuela gli chieda di avere pazienza con il figlio.

Mercoledì 14 maggio 2025

Niko è determinato a fare chiarezza sul comportamento di Jimmy e così chiede colloqui a Viola. Mentre la madre di Matteo minimizza l’accaduto, Niko sceglie la linea dura con il figlio ma Jimmy reagisce in modo inaspettato. Continuano, invece, le tensioni tra Roberto e Gennaro e questo porta a conseguenze sull’andamento della radio, azzerando gli sforzi di Elena che aveva avuto buone idee per rilanciarla. Nunzio fa una proposta a Gabriella sul futuro del Vulcano ma, geloso, Samuel non nasconde di essere contrariato.

Giovedì 15 maggio 2025

La malattia di Luca torna a farsi sentire e lui prende una decisione difficile, ma che trova l’unica ragionevole. Nonostante Manuela stia cercando di tranquillizzarlo, Niko è molto preoccupato dalla rapporto sempre più stretto che si sta creando tra Jimmy e Matteo, mentre Viola è costretta a cambiare approccio con i suoi alunni per cercare di gestire la situazione al meglio. Cerruti vorrebbe risollevare il morale di Mariella, triste per l’assenza di Guido, ma le cose non vanno come previsto.

Venerdì 16 maggio 2025

Luca parte improvvisamente e Giulia è angosciata, al punto di fare di tutto per ritrovarlo. Mariella nasconde a Sasà il vero motivo che l’ha spinta a partecipare alla serata sudamericana al Vulcano, mentre Damiano si trova faccia a faccia con Grillo in un confronto acceso che rischia di rendere i rapporti ancora più conflittuali.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.