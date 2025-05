Un Posto al Sole non va in onda Stasera 13 maggio 2025: ecco perché e cosa sta succedendo su Rai3

Anticipazioni TV

Attenzione: la Soap Opera di Rai3 non va in onda. Al posto di Un Posto al Sole viene trasmesso l'incontro tra Sinner e Cerundolo, per gli Internazionali di Tennis.

Un Posto al Sole non va in onda oggi, 13 maggio 2025. Decisione dell’ultim’ora e cambio di palinsesto improvviso per la Soap di Rai3, che lascia il posto a un evento di sport. Ecco cosa sta succedendo e come cambieranno le trame degli episodi.

Un Posto al Sole al Sole non va in onda oggi 13 maggio 2025

Chi si sintonizzerà su Rai3 per vedere Un Posto al Sole si renderà conto che la puntata prevista per questa sera non sta andando in onda. Ebbene sì, la Soap ha lasciato il posto agli Internazionali di Tennis, per un match tra Jannik Sinner e Cerundolo. Apprendiamo di questo cambiamento all’improvviso. La puntata di Upas era programmata da tempo e nonostante i palinsesti Rai modificati in questi giorni, le avventure di Palazzo Palladini non avrebbero dovuto subire variazioni. Immaginiamo che la puntata di oggi verrà recuperata domani, 14 maggio 2025, e vedremo quindi Gennaro e Roberto a confronto nella sera di mercoledì.

Qui la trama dell’episodio che prevedevamo sarebbe andato in onda oggi: la tensione tra Ferri e Gagliotti diventerà sempre più insostenibile e Marina faticherà sempre di più a mantenere i due uomini tranquilli. Il conflitto aumenterà tanto da scoppiare in guerra aperta. Intanto Michele rimarrà sconvolto dal racconto delle capacità paranormali di Agata ma dopo averne parlato con Rossella riuscirà a riprendersi e a tornare lucido per concentrarsi sul proprio lavoro. Niko sarà molto deluso da quello che suo figlio sta combinando a scuola e nonostante Manuela cerchi di calmarlo e di farlo ragionare, Poggi metterà Jimmy in punizione e non vorrà sentire alcuna sua scusa. Per scoprire di più ecco la trama completa dell'episodio di Upas previsto per il 13 maggio 2025

Un Posto al Sole: quando verrà recuperata la puntata

Al momento, purtroppo, non abbiamo informazioni riguardo a un possibile recupero settimanale di Un Posto al Sole ma siamo fiduciosi di scoprire, magari domani, di un doppio appuntamento venerdì 16 maggio 2025. Non è però detto che questo accada e che invece si debba aspettare la prossima settimana per vedere lo scontro tra Jimmy e Niko ma anche per vedere la fuga di Luca, ormai convinto di dover lasciare Napoli e Giulia. Vi terremo aggiornati costantemente.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.