Un Posto al Sole Anticipazioni 12 maggio 2025: Luca pronto a fuggire da Giulia mentre Camillo è vittima di bullismo!

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 12 maggio 2025 su Rai3. Nell'episodio della Soap vedremo Luca pronto a lasciare di nascosto Palazzo Palladini mentre Camillo sarà vittima di bullismo da parte di Matteo.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 12 maggio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Luca penserà di lasciare Palazzo Palladini e di farlo di nascosto. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il De Santis non vorrà essere un peso per nessuno, soprattutto non per Giulia e visto che la Poggi sta organizzando il loro matrimonio, penserà di andarsene senza dare nell’occhio. Intanto Michele – dopo aver assistito alla seduta spiritica tra Agata e Iolanda - comincerà a fare chiarezza sui dubbi che lo tormentano da quando ha avuto la sua esperienza extracorporea. Nel mentre Camillo sarà vittima di bullismo e ad aggredirlo sarà Matteo, il ragazzino che ha fornito Jimmy il programma di intelligenza artificiale con il quale sta imbrogliando a scuola. Viola questa volta sarà pronta a intervenire con le maniere forti.

Un Posto al Sole Anticipazioni 12 maggio 2025: Luca pronto a lasciare Giulia di nascosto

Giulia vuole risposarsi. La Poggi ha preso la sua decisione e non intende tornare indietro sui suoi passi. Ha infatti trovato la soluzione per stare accanto a Luca anche quando la sua malattia peggiorerà e lo renderà bisognoso di aiuto. Il De Santis non ha alcuna intenzione di condannare a una vita di difficoltà la sua amata e ha deciso di lasciare per iscritto le sue ultime volontà ma questo non è bastato a fermare la madre di Niko, più che mai determinata a seguire le sue idee. Luca troverà un piano B. L’ex primario organizzerà la sua fuga da Palazzo Palladini, pronto a far perdere le sue tracce a tutti. Riuscirà a fuggire di nascosto o Alberto, che da qualche tempo gli fa da consigliere, riuscirà a fermarlo?

Un Posto al Sole: Michele pronto a fare chiarezza!

Michele non ha mai smesso di pensare ad Agata e allo strano incontro anzi incontri, che ha avuto con questa misteriosa donna. Saviani si ricorda perfettamente della sua esperienza extracorporea e vorrebbe capire come ha fatto Agata a vederlo. Lei è stata l’unica ad accorgersi della sua presenza come spirito e questo non è possibile da dimenticare. Dopo aver assistito a una seduta spiritica organizzata da Agata e Iolanda, Michele si troverà ad affrontare dubbi e dilemmi che lo stanno assillando ormai da diverso tempo. Intanto Raffaele cercherà di calmare Renato, sconvolto dal matrimonio di Giulia.

Camillo vittima di bullismo, per Jimmy tutto si complica. Ecco cosa succederà in Un Posto al Sole

Jimmy sta continuando a usare l’intelligenza artificiale per finire prima i compiti e per potersi divertire. Nonostante la ramanzina di Viola e il dissenso del suo amico Camillo, il Poggi non ha intenzione di smettere di imbrogliare. Ma presto questa situazione e la sua amicizia con Matteo lo porteranno ad affrontare una bruttissima situazione ma soprattutto a vedere il suo amichetto nei guai. Camillo sarà preso di mira dai bulli capitanati proprio da Matteo e questo arriverà alle orecchie di Viola, che stavolta sarà costretta a intervenire con durezza per fermare queste cattiverie. Ma la notizia giungerà anche a Niko e stavolta per Jimmy sarà tempo di affrontare i sensi di colpa e l’ira di suo padre.

