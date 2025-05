Un Posto al Sole, Puntate del 14 e del 15 maggio 2025: Roberto e Gennaro furie scatenate mentre tra Niko e Jimmy è il caos!

Anticipazioni TV

Un Posto al Sole torna in onda questa sera, mercoledì 14 maggio 2025. Dopo lo stop improvviso del 13 maggio 2025, la Soap Opera di Rai3 riprende la sua normale trasmissione, promettendo di recuperare l’episodio perduto in settimana. Scopriamo insieme la trama aggiornata dell’episodio in onda oggi alle ore 20.50 e scopriamo anche cosa accadrà domani, 15 maggio 2025, sempre alla stessa ora.

Un Posto al Sole Anticipazioni 14 maggio 2025: Roberto e Gennaro sempre più scatenati

Gennaro è una furia e non riesce proprio a calmare i suoi bollenti spiriti. A pagarne le conseguenze non è solo la sua povera moglie ma anche Radio Golfo 99 e pure i Cantieri non godono di ottima salute. Roberto è preoccupato e fuori di sé come non mai; non si sarebbe certo aspettato un comportamento simile da parte del suo socio, che ora è diventato una spina nel fianco suo e di quello di sua moglie. La Giordano sta cercando di tenere la situazione in pugno ma faticherà alla grande. Nella puntata che vedremo su Rai3, Marina non riuscirà proprio a calmare i bollenti spiriti dei due uomini che si è trovata a gestire.

Un Posto al Sole: Michele cerca di riprendere lucidità

Michele ha assistito alla seduta spiritica di Agata ed è rimasto molto perplesso. Saviani è un uomo che non ha mai creduto molto all’occulto ma di certo non può negare di aver fatto un’esperienza extracorporea, di cui vorrebbe avere una spiegazione logica. Un confronto con Rossella lo spingerà a riprendere lucidità. La Graziani gli darà una risposta logica ai suoi quesiti e lo porterà a non farsi più tante domande ma a concentrarsi sul suo lavoro, che deve gestire nel migliore dei modi. Intanto, sempre nella puntata del 14 maggio 2025, Niko sarà molto deluso dal comportamento di Jimmy e vorrebbe che suo figlio smettesse di fare i capricci.

Un Posto al Sole Anticipazioni 15 maggio 2024: Jimmy e Niko ai ferri corti! Il piccolo Poggi esagera

La puntata di Un Posto al Sole che vedremo il 15 maggio 2025 avrà il suo focus sul rapporto padre e figlio. Niko verrà chiamato a colloquio da Viola, che racconterà sia a lui che alla madre di Matteo cosa stanno combinando i due ragazzi. Ma mentre la mamma del bulletto minimizzerà l’accaduto, dando quindi ragione al figlio, Poggi non sopporterà che il suo bambino sia stato complice di un episodio così deprecabile. Il dolce Camillo è stato bullizzato e per l’avvocato questo non può essere perdonato. Metterà quindi in punizione Jimmy nonostante Manuela cerchi di riportare la calma tra i due e scatenerà una reazione furente del ragazzino, che nessuno si sarebbe mai immaginato dal nipote di Renato.

Sempre nell’episodio del 15 maggio 2025, la tensione tra Gennaro e Roberto diventerà talmente tanto grande da mettere Elena in difficoltà. Roberto ha assunto la Giordano sicuro di avere in lei un’arma segreta contro Gagliotti ma purtroppo sembrerà essersi sbagliato e la ragazza avrà grandi difficoltà a gestire Radio Golfo 99. Intanto Nunzio proporrà a Gabriela delle novità da proporre a Il Vulcano e questo scatenerà la gelosia di Samuel, che non riuscirà a nascondere i suoi sentimenti.

