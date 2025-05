Un Posto al Sole Puntata aggiornata del 16 maggio 2025: ecco cosa andrà in onda Stasera su Rai3

Anticipazioni TV

Un Posto al Sole è andato in onda il 15 maggio 2025. Diversamente da quanto annunciato la mattina, la Soap è stata regolarmente trasmessa. Dopo questi cambiamenti scopriamo la trama aggiornata degli episodi in onda oggi 16 maggio 2025.

Un Posto al Sole ci gioca degli scherzetti inaspettati. La puntata del 15 maggio 2025, ovvero di ieri, è stata trasmessa contrariamente a quanto annunciato durante la mattina, con tanto di cambiamento di guida Rai sia nella giornata di venerdì che in quella di sabato.

È stato quindi uno stupore vederla su Rai3 correttamente al suo orario e siamo rimasti completamente spiazzati, noi come anche gli attori protagonisti della Soap che durante la giornata hanno avvertito noi fan – tramite stories – dell’assenza del nostro appuntamento quotidiano e che hanno poi dovuto “smentire” il loro precedente messaggio con degli altri video social. Ma cosa succede ora che le cose sono andate così? Quali sono gli episodi che andranno in onda oggi, 16 maggio 2025, alle ore 20.50? Ve lo sveliamo subito, sperando che anche oggi noi upassini non saremo vittima di un altro scherzetto.

Un Posto al Sole Anticipazioni: ecco la trama della doppia puntata del 16 maggio 2025

Quello che è rimasto invariato è che nella serata di oggi dovrebbero andare in onda due puntate. Usiamo il condizionale perché, come vi avevamo già anticipato, questa sera sarà giocata la semifinale tra Sinner e Paul e l’appuntamento dovrebbe iniziare alle 20.30. La Rai ha annunciato che sia questo match che quello tra Musetti e Alcaraz delle 15.30, andranno in onda su Rai1 e speriamo che così avvenga, senza ulteriori cambiamenti.

Ecci quindi le anticipazioni della doppia puntata di Un Posto al Sole in onda oggi, 16 maggio 2025, a partire dalle 20.50 su Rai3.

Un Posto al Sole Anticipazioni 19 maggio 2025: Luca se ne va!

Luca vuole fuggire. L’ex primario non riesce a essere positivo come lo è Giulia e non si lascia trasportare dal desiderio di lei di sposarsi e di diventare marito e moglie. Il medico non vuole condannare Giulia a una vita di sacrifici; non può permettere che ciò accada, non alla Poggi che lui ama profondamente. E quando la sua malattia tornerà a farsi sentire, prenderà quella decisione: andarsene. Palazzo Palladini si sveglierà con dei punti di domanda molto dolorosi: dove sarà finito Luca?

Niko preoccupato per Jimmy nella puntata di Un Posto al Sole

Jimmy si è infuriato e si è ribellato alle decisioni di suo padre. Niko è molto preoccupato per il giovane Poggi, che si sta lasciando trascinare dall’amicizia con il bulletto Matteo, che ha preso di mira Camillo e che non sembra disposto a fare le cose senza imbrogliare. È lui che ha fornito al nipote di Renato l’app di AI per fare velocemente i compiti. Niko teme questo rapporto e ne è sinceramente spaventato. Manuela cercherà di calmarlo ma soprattutto di rassicurarlo ma il suo intervento, purtroppo, non sortirà alcun effetto. Intanto Viola sarà costretta a prendere dei provvedimenti piuttosto forti con i suoi alunni e la cosa potrebbe metterla in difficoltà. Sasà aiuterà Mariella a superare un momento di profonda nostalgia per Guido.

Un Posto al Sole Anticipazioni Puntata 16 maggio 2025: Giulia sconvolta dalla fuga di Luca

Luca è fuggito. Dopo aver affrontato un nuovo terribile episodio della sua malattia, il De Santis ha deciso di mettere in atto la sua decisione di lasciare Palazzo Palladini e di lasciare Giulia libera. L’idea del dottore è sempre stata quella di non costringere la Poggi a prendersi cura di lui e di rimanere schiava delle sue difficoltà. Giulia dal canto suo non si è mai lasciata spaventare da questo e ha anzi pensato di sposarlo proprio per potergli stare accanto qualunque cosa accada. Ma Luca ha scelto per tutti e la sua compagna sarà distrutta da questo. La madre di Niko si metterà subito alla sua ricerca, convinta di dover trovare il suo amato e di doverlo riportare a casa.

Un Posto al Sole: Una piccola bugia aiuterà Mariella?

Mariella si è lasciata trascinare dalla nostalgia per Guido e Cerri, il suo grande amico, è subito corso ad aiutarla, certo che lei possa farcela anche stavolta. Ma una serata di ballo sudamericano, organizzata da Nunzio con la complicità di Gabriela e la gelosia di Samuel, ha cambiato le carte in tavola. Mariella ha deciso di partecipare per tentare di prendersi una piccola rivincita sul suo ex ma non ha voluto dire nulla a Sasà. Nella puntata di Un Posto al Sole del 19 maggio 2025, la vigilessa manterrà il riserbo sulla sua scelta di partecipare ai balli e spererà che questa piccola bugia l’aiuti a realizzare i suoi desideri.

Tra Damiano e Grillo la situazione peggiora, ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

L’episodio di Un Posto al Sole in onda il 16 maggio 2025 sarà pieno di tensione. Non solo vedremo Giulia cercare disperatamente Luca ma saremo spettatori di uno scontro molto forte tra Damiano e Grillo. Renda non gode certo della simpatia e della stima del suo collega e questo lo porterà, purtroppo per lui, a scontrarsi nuovamente con lui e a peggiorare la situazione. Il papà di Manuel riuscirà a uscire indenne da questa situazione complicata oppure anche stavolta dovrà fare i conti con la severità e l’antipatia del suo superiore?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.