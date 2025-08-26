Un Posto al Sole Anticipazioni dal 1° al 5 settembre 2025: Marina e Roberto sotto indagine

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 dal 1° al 5 settembre 2025. Ecco le anticipazioni complete degli episodi della Soap.

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda dal 1° al 5 settembre 2025 come di consueto su Rai 3 alle ore 20.50. Ecco le anticipazioni degli episodi della soap per la prossima settimana.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ecco che cosa accadrà dal 1° al 5 settembre 2025 su Rai 3

Ecco le trame complete delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 1° a venerdì 5 settembre 2025.

Lunedì 1° settembre 2025

Roberto ha perso le staffe e ora i suoi pugni sono oggetto di un’indagine da parte della polizia che vuole ricostruire la lite. Nel frattempo, vittime di una serie di equivoci, Serena e Manuela fanno saltare la sorpresa romanica di Niko mettendo in imbarazzo anche Filippo. Mariella, invece, racconta tutto a Sasà che riesce a mettere da parte la delusione per non aver saputo prima l’intera storia, rimanendole vicino.

Martedì 2 settembre 2025

Mentre le indagini mettono Marina e Roberto in pericolo, Antonietta prova a recuperare il rapporto con il marito. Durante la lezione di ballo di Gabriela, arriva qualcuno in grado di mettere in profonda agitazione Micaela. Serena ha finalmente compreso tutto e riesce a far riavvicinare Manuela e Niko, il quale può tentare la sua romantica proposta alla fidanzata.

Mercoledì 3 settembre 2025

Mentre Roberto e Marina si difendono dalle accuse di Gennaro, lui chiede aiuto ad una persona a lui molto cara. Nel frattempo, Damiano è in attesa del risultato del concorso per diventare viceispettore, e Micaela perde la sua corazza di cinismo.

Giovedì 4 settembre 2025

Vinicio aiuta suo fratello, mentre Roberto e Marina sono oggetto dell’inchiesta e arrivano la testimonianze degli operai e di Luciana. Damiano sta per prendere una decisione imprevista, mentre Michele deve arrendersi e affrontare la verità: non recupererà mai perfettamente la sua gamba.

Venerdì 5 settembre 2025

Vinicio è preoccupato per il fratello ma confuso dalle due versione dei fatti della vicenda. Roberto tenta di rimediare a suo modo, rischiando, mentre Rosa non accetta la decisione di Damiano e vuole fargli cambiare idea. Rosa prova ancora qualcosa per lui? La sua reazione parla chiaro.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.