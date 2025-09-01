Un Posto al Sole Anticipazioni 2 settembre 2025: Tra Manuela e Niko arriva il lieto fine?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 2 settembre 2025 su Rai3. Ecco le trame e le anticipazioni dell'episodio della Soap che vedrà protagonisti Manuela e Niko, pronti a un grande passo.

Un lieto fine in arrivo e aria di fiori d’arancio per Manuela e Niko. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 2 settembre 2025, alle ore 20.50 su Rai3, vedremo che i due innamorati riusciranno a superare i loro problemi. Complice l’intervento di Serena, che vuole rimediare al suo errore, la Cirillo e il Poggi potranno finalmente pensare al loro futuro insieme, che li renderà – dopo anni di attesa – una famiglia. Dopo che Gagliotti ha scoperto i suoi piani, Antonietta cercherà di recuperare terreno con lui ma suo marito sarà sempre più ostile sia nei suoi confronti che in quelli di Marina e Roberto, su cui pende un altro spinoso problema. Torre ha iniziato le indagini e non li lascia in pace. Alla lezione di ballo di Gabriela arriverà qualcuno che riuscirà a scalfire la scorza dura di Micaela. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 2 settembre 2025: Per Niko e Manuela arriva il lieto fine

Manuela l’ha combinata grossa. La ragazza ha mal interpretato l’atteggiamento del suo compagno e ha pensato che lui stesse organizzando qualcosa di “losco” alle sue spalle. In realtà Niko, di ritorno dalle vacanze, aveva deciso di chiederle di sposarlo e di diventare la famiglia unita come avrebbero dovuto essere da tempo. Manu ha rovinato tutto e ha coinvolto pure Serena. La Cirillo senior, dopo averne parlato con Filippo, deciderà di aiutare la sorellina a rimediare. E ci riuscirà visto che tra i due piccioncini tornerà il sereno e potranno finalmente pensare al loro futuro insieme. Sta quindi per arrivare quel lieto fine che i fan della coppia attendono da anni.

La corazza di Micaela crolla? Ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

Con il ritorno di Samuel e Gabriela a Napoli, Micaela è tornata all’attacco. Purtroppo, come si è accorto Nunzio, il Piccirillo è ancora sensibile al fascino della Cirillo e la cosa potrebbe sfuggirgli di mano. Per questo sia lui che Rossella e Manuela stanno cercando di aiutarlo a non vanificare tutti i suoi sforzi. Ma le cose potrebbero presto cambiare. Sì perché la corazza di Micaela, quella che le ha impedito di avere delle relazioni serie sino a questo punto, sta per crollare. E succederà durante una lezione di ballo di Gabriela, a cui si presenterà un ospite inatteso che scalfirà la scorza dura della gemella.

Un Posto al Sole: Antonietta tenta di recuperare con Gennaro ma…

Roberto si è messo nei guai e purtroppo per lui anche Marina ne sta subendo le conseguenze. Ferri ha perso il controllo e ha preso a pugni Gagliotti, prendendosi sì una rivincita personale – a lungo aspettata – ma facendo scattare delle indagini che potrebbero mettere lui e sua moglie con le spalle al muro. Torre li tiene sotto tiro e non li lascerà in pace così facilmente. Intanto Antonietta sarà molto in ansia; suo marito ha scoperto la sua alleanza con Marina e lei, pur di non perdere il compagno, cercherà di recuperare. Gennaro però le dimostrerà sempre più di essere un uomo spregevole.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.