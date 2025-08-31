Un Posto al Sole Anticipazioni 1° settembre 2025: Roberto finirà in manette?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 1° settembre 2025 su Rai3. Ecco le trame e le anticipazioni dell'episodio della Soap che vedrà protagonisti Roberto e Manuela, coinvolti in due situazioni piuttosto imbarazzanti.

I piani di Marina per fermare Gagliotti hanno subito un intoppo imprevisto e molto, ma molto, pericoloso. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 1° settembre 2025, alle ore 20.50 su Rai3, vedremo come proseguirà l’inaspettata scazzottata tra Roberto e Gennaro. Ferri è intervenuto per aiutare sua moglie ma si renderà conto che le sue azioni avranno delle ripercussioni più gravi del previsto. Sì perché la polizia comincerà ad avviare delle indagini per capire la dinamica della lite. Intanto Serena e Manuela si renderanno conto di aver preso un granchio e di aver fatto saltare i propositi romantici di Niko; la cosa metterà in imbarazzo pure Filippo. Mariella invece deciderà di parlare apertamente con Sasà e di dirgli tutto quello che è successo prima delle loro vacanze. Ma ecco nel dettaglio cosa vedremo nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole: Roberto nei guai con la giustizia!

Marina aveva in pugno Gennaro o meglio pensava di averlo. La manager è riuscita a convincere Antonietta a passare dalla sua parte e nelle prime puntate di Un Posto al Sole dopo le vacanze estive, abbiamo visto le due donne pronte a entrare in azione. Peccato che Gagliotti abbia capito che sua moglie gli nascondeva qualcosa e abbia deciso di metterci rimedio. L’imprenditore ha aggredito Marina e ha scatenato l’ira di Roberto, che è subito intervenuto in difesa della moglie, finendo però per dare dei pugni al suo nemico. Dopo mesi di sopportazione, Ferri non ci ha visto più dalla rabbia ma nella puntata di Upas del 1° settembre 2025, si renderà conto che avrebbe dovuto stare molto più accorto. Sì perché le conseguenze del suo gesto avranno delle pesanti ripercussioni. La polizia deciderà di indagare e di aprire un’inchiesta sulla scazzottata dei due uomini e questo rallenterà, ulteriormente, la rivincita dei due ormai ex amministratori dei Cantieri.

Che disastro per Serena e Manuela, ecco cosa vedremo nella puntata di Upas

Manuela ha sospettato di Niko per giorni, senza rendersi conto che il suo fidanzato stava preparando una dichiarazione d’amore e una proposta di matrimonio con i fiocchi. La Cirillo ha chiesto aiuto a sua sorella Serena, coinvolgendola in una caccia alla verità e convincendola che qualcosa di losco stesse succedendo sotto il loro naso. Le due sorelle si renderanno conto di aver fatto malissimo i loro conti e di aver pregiudicato la riuscita del piano del Poggi, che vedrà saltare tutta la sua organizzazione. E a starci male per questa situazione o meglio a sentirsi in imbarazzo per quanto accaduto, non saranno solo le due donne ma anche Filippo, travolto da tutto quello che sta accadendo nella sua famiglia, che sta per affrontare una nuova stagione di romantici equivoci.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Mariella confessa a Sasà di lei e Guido

Mariella è tornata dalle vacanze e ha scoperto che la presenza di Guido, solo con Lollo, ha rinfrancato il suo bambino. Il ragazzino sembra aver superato tutti i suoi “problemi” e l’Altieri si chiede se la colpa di tutto quello che è successo sia la sua. La vigilessa si domanderà se non sia a causa sua che suo figlio ha ricominciato a bagnare il letto e comincerà persino a credere che non sia giusto tornare a vivere con lui. Sasà si renderà conto che la sua amica è tormentata da mille pensieri e le chiederà spiegazioni. Mariella deciderà non solo di confidargli i suoi dolorosi dubbi ma anche di confessargli del riavvicinamento con il suo ex, prima delle vacanze. Cerri ci rimarrà male per averlo saputo così tardi e per essere stato tenuto all’oscuro della cosa per tutte le ferie ma non si sentirà di voltare le spalle alla sua collega; continuerà a starle accanto senza mai abbandonarla.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 1° al 5 settembre 2025

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.