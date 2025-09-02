Un Posto al Sole Anticipazioni 3 settembre 2025: Roberto e Marina costretti a difendersi, Gennaro li ha in pugno?

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 3 settembre 2025 su Rai3, Roberto e Marina dovranno difendersi dalle accuse di Gennaro mentre Micaela mostrerà di essere pronta a cambiare... Scopriamo nel dettaglio le trame e le anticipazioni dell'episodio della Soap.

Roberto si è messo nei guai letteralmente con le sue mani. Gennaro non ha alcuna intenzione di passar sopra a quello che è successo e nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 3 settembre 2025, alle ore 20.50 su Rai3, continuerà ad accusare sia Ferri che Marina. I due dovranno difendersi dalle pesanti denunce a loro carico e non sarà facile, visto il potere che Gagliotti ha dimostrato di avere. Eppure anche lui avrà bisogno di chiedere una mano e si rivolgerà a qualcuno a lui molto vicino. Intanto Damiano sarà in attesa di scoprire l’esito del concorso da viceispettore mentre Micaela potrebbe finalmente essere pronta ad abbandonare il suo cinismo, ormai diventato un tratto distintivo del suo carattere. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 3 settembre 2025: Roberto e Marina devono difendersi da Gennaro

La scazzottata tra Roberto e Gennaro ha avuto, come prevedibile, delle conseguenze devastanti e purtroppo non per Gagliotti. Sì perché l’AD dei Cantieri non solo l’ha fatta franca ma ha pure denunciato Ferri, scatenando contro di lui Torre e la sua squadra. La polizia tiene sotto torchio il manager e con lui sua moglie. I signori di Palazzo Palladini si troveranno a doversi difendere dalle accuse del manager, che sarà sempre più spietato e arrabbiato. Ma anche lui si troverà nella condizione di dover chiedere un aiuto esterno e si rivolgerà a qualcuno della sua famiglia, fino a ora rimasto volutamente in disparte.

Damiano spera in un grande cambiamento, ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Gennaro chiederà una mano a Vinicio, rimasto – sino a questo momento – in disparte. Il ragazzo si troverà a dover decidere se sostenere suo fratello, con cui ha avuto i suoi screzi, oppure se voltargli le spalle e alla fine denunciare le irregolarità della sua azienda. Per il ragazzo non sarà una decisione facile. Intanto Damiano sarà in attesa di conoscere l’esito del concorso per diventare viceispettore. Renda spera in un grande cambiamento anche per via della sua storia d’amore, tentennante con Viola. I due non hanno ancora ritrovato il loro equilibrio ed è pure probabile che non riescano a farlo. Le cose si stanno complicando giorno dopo giorno.

Un Posto al Sole: Micaela cambia vita?

Tra Damiano e Viola c’è freddezza o meglio il Renda tiene a distanza la sua fidanzata, stanco di dover sempre lottare per la loro relazione. Il concorso è per lui, al momento, l’unica cosa giusta a cui pensare. Cercherà infatti di concentrarsi solo su questo e gli balenerà l’idea di lasciare Napoli per cominciare la sua vita lontano, con un nuovo ruolo da ricoprire. Intanto Micaela, complice la sorpresa alla lezione di danza di Gabriela, sembrerà pronta ad abbandonare il suo cinismo, che l’ha accompagnata sino a questo momento. Ma davvero cambierà vita e atteggiamento?

