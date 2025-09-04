Un Posto al Sole Anticipazioni 5 settembre 2025: Rosa in crisi, Damiano non può farlo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 5 settembre 2025. Nell'episodio della Soap vedremo Rosa spaventata dalla decisione di Damiano. Riuscirà a fermarlo?

La puntata di Un Posto al Sole in onda il 5 settembre 2025, alle ore 20.50 su Rai3, sarà piena di tensione. Sì perché Vinicio, chiamato in soccorso da Gennaro, sarà sempre più in ansia per il fratello, soprattutto perché davanti a lui ci saranno due differenti versioni dei fatti accaduti tra Gagliotti senior e i coniugi Ferri. Roberto tenterà di rimediare ma per farlo si lascerà andare a un’azione piuttosto pericolosa. Rosa invece non riuscirà ad accettare la decisione di Damiano e cercherà di fargli cambiare idea rivelando di essere ancora fortemente legata a lui. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole: Vinicio in difficoltà

Roberto e Marina devono difendersi ma nonostante le accuse siano tutte contro di loro, il fatto che Torre abbia cominciato delle indagini ha fatto tremare pure Gennaro. L’AD dei Cantieri ha chiamato Vinicio in suo soccorso e il ragazzo sarà sempre più preoccupato per il fratello, che stavolta potrebbe rischiare davvero grosso. Il giovane si troverà a gestire due versioni diverse e contrastanti dei fatti accaduti e potrebbe persino lasciarsi senza fiato con delle decisioni inattese da tutti, persino dalla sua famiglia. Come evolveranno le cose? Marina e Roberto riusciranno a uscirne puliti?

Roberto complica la sua situazione? Ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

La situazione in cui sono finiti Roberto e Marina è tutta colpa dell’ira a lungo trattenuta. Ferri ha perso il controllo di sé e ha finito per prendere a cazzotti Gennaro, spingendolo a denunciarlo. Il manager cercherà di usare, in sua difesa, il fatto che stesse difendendo sua moglie ma le testimonianze degli operai e di Luciana potrebbero mettere lui e la Giordano comunque in estrema difficoltà. Per uscire da questa situazione, Roberto farà una mossa azzardata, che rischierà di complicare ogni cosa.

Un Posto al Sole Anticipazioni 5 settembre 2025: Rosa si oppone alla decisione di Damiano

Damiano spera di vincere il concorso per diventare viceispettore e lo vuole tanto per cambiare vita. Non solo non starà più sotto il comando di Gallo, che non ha proprio stima di lui, ma potrà anche chiedere un trasferimento e ricominciare con o senza Viola. Capito l’antifona e ormai certo che la Bruni non si scollerà da casa dei genitori, Renda ora vuole di più e se lo prenderà costi quel che costi. La sua decisione di Damiano preoccuperà moltissimo Rosa, che non vorrà perdere il suo ex compagno a cui, dopo il bacio avvenuto prima delle vacanze, si è scoperta ancora molto affezionata. La Picariello cercherà con ogni mezzo di fargli cambiare idea… ma ci riuscirà?

