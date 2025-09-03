TGCom24
Un Posto al Sole Anticipazioni 4 settembre 2025: Michele non guarirà mai del tutto?

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 4 settembre 2025. Le anticipazioni della Soap ci rivelano che Michele scoprirà delle novità sul recupero della sua gamba. Saranno positive o negative?

Michele dovrà affrontare una triste verità, che potrebbe fiaccare nuovamente il suo spirito. Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 4 settembre 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Saviani verrà informato che il recupero della sua gamba non sarà mai completo. Per lui è previsto un lungo percorso, irto di ostacoli. Intanto Vinicio correrà in aiuto di Gennaro mentre l’inchiesta su Roberto e Marina continuerà. Per i due sarà sempre più difficile anche perché cominceranno le testimonianze degli operai e di Luciana. Damiano invece sarà sempre in attesa dell’esito del concorso e potrebbe prendere una decisione spiazzante per tutti… anche per Rosa. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 4 settembre 2025: Brutte notizie per Michele

La puntata di Un Posto al Sole in onda il 4 settembre 2025 vedrà Michele di nuovo in difficoltà. Sono mesi che il giornalista sta seguendo le cure dei dottori e si sta sottoponendo a una pesante fisioterapia per recuperare l’uso della gamba. In lui c’è tanta speranza di poter tornare a camminare senza stampella ed è fiducioso di riuscirci, come è già riuscito ad alzarsi dalla sedia a rotelle. Purtroppo però arriveranno delle brutte notizie per lui e per il suo futuro. Possibile che la sua condizione sia definitiva?

Che guaio per Roberto e Marina, ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

Roberto e Marina devono difendersi. I due sono sempre più spalle al muro e le cose si stanno nettamente complicando per entrambi. Gennaro ha trovato un valido aiuto in Vinicio, che è corso in suo soccorso ma che si troverà, ve lo anticipiamo, in grande difficoltà. Il Gagliotti junior dovrà decidere se mentire per sostenere il fratellone oppure dire tutta la verità sui loschi traffici dell’azienda di famiglia, consapevole delle conseguenze nefande che colpiranno tutti. Intanto Torre raccoglierà le testimonianze degli operai e di Luciana, che potrebbero diventare delle armi molto pericolose contro Ferri e sua moglie.

Un Posto al Sole: Damiano vicino a una drastica decisione?

Damiano sta aspettando l’esito del concorso come viceispettore e spera proprio in questo avanzamento di carriera, che potrebbe dargli una nuova vita, quella che spera di avere da tempo con Viola. La Bruni ha sino a ora messo dei paletti, diventati con il tempo troppo alti per il Renda, che sembra essersi stancato. E forse proprio per questo che nonostante Viola sia tornata da Milano e intenda parlare e chiarire, lui la tratta con freddezza. Come se non bastasse penserà di fare una scelta drastica, che lo allontanerà da tutti.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 1° al 5 settembre 2025

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.

  • Redazione nella sezione TV di Comingsoon.it
  • Esperta in Comunicazione Storica e multimedialità
