Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda l'8 settembre 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Rai3, Giulia e Angela devono aiutare Adele in grande difficoltà a causa delle condizioni di Susanna. Alberto cerca di convincere Niko a non intraprendere una battaglia legale contro Micaela.

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata dell'8 settembre 2022. Ecco le Trame e cosa succederà nell'episodio in onda alle 20.50 su Rai3: la battaglia legale portata avanti da Niko, comincia a preoccupare Alberto. Il Palladini ha già avuto a che fare con una situazione simile e mette in guardia il Poggi dal pericolo di mettersi contro Micaela, la madre di suo figlio. Il ragazzo è però deciso a proseguire sulla sua strada, convinto che questo sia il solo modo di proteggere Jimmy. Intanto Giulia e Angela devono prestare soccorso ad Adele, distrutta per quello che è successo alla figlia. Michele invece è molto felice di avere Fabiana al suo fianco a Napoli ma a Rossella, la nuova amica del padre non piace proprio.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto cerca di convincere Niko a non continuare la sua battaglia

Niko è spietato contro Micaela e ha deciso di intraprendere una battaglia legale per la custodia di Jimmy. Il ragazzo intende proteggere suo figlio e non farlo più soffrire. Sua madre non si è dimostrata una donna affidabile e potrebbe andarsene da un momento all'altro come ha già fatto. Del resto ha voluto passare le vacanze con un uomo appena conosciuto, invece che stare con il loro bambino. Micaela e Manuela sono partite al contrattacco e insieme a Serena stanno studiando una strategia per fermare il Poggi. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che le ragazze potrebbero avere un inaspettato alleato: Alberto. Il Palladini non vorrà tanto aiutare le Cirillo quanto impedire che il suo collega faccia una stupidaggine. L'avvocato è già passato per una situazione simile e cercherà di convincere Niko a ragionare e a cambiare idea. È pericoloso infatti quello che sta facendo. Ma il figlio di Giulia non sentirà ragioni e proseguirà per la sua strada.

Giulia e Angela in soccorso di Adele in Un Posto al Sole Anticipazioni 8 settembre 2022

Susanna è morta e questa situazione ha destabilizzato Adele. La donna non sa come comportarsi e teme di perdere la figlia, l'unica persona cara che le è rimasta. Per questo sta finendo per fare delle sciocchezze. Per fortuna, per lei ci sono Giulia e Angela. Le due – preoccupate dal fatto che Adele non rispondesse – si sono recate a casa sua e si sono accorte che qualcosa non va. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che le Poggi cercheranno di aiutare l'ex signora Picardi a rimettersi in sesto e a essere forte. Susanna vorrebbe così.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella non sopporta Fabiana

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Michele sarà molto felice di avere Fabiana a Napoli. Ma sembrerà che solo lui apprezzi la ragazza. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la prima persona a storcere il naso davanti alla giovane nuova amica dello speaker, sarà Rossella. La Graziani non sembrerà apprezzare la nuova arrivata e non sarà per nulla contenta della sua vicinanza al padre. Lo dirà a Michele o terrà per sé questa opinione? E se dovesse dire qualcosa, come reagirà il Saviani a questa confessione della figlia?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 5 al 9 settembre 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.