Un Posto al Sole Anticipazioni 5 settembre 2022: Susanna è morta. Niko deve pensare a Jimmy!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 5 settembre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Susanna è morta e Niko è costretto a prendere delle decisioni molto difficili per proteggere Jimmy.

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 5 settembre 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 20.50 su Rai3: la tensione continua a salire a Palazzo Palladini. La tragedia che ha colpito la famiglia Bruni così come quella dei Poggi, ha delle forti ripercussioni sulla vita di tutti gli inquilini della grande villa sul mare. Susanna è morta e nessuno riesce a capacitarsi di quanto sia appena successo. Niko, senza più parole, deve prendere delle decisioni difficilissime ma tutte per il bene di Jimmy. Il ragazzo deve proteggere il futuro di suo figlio e impedirgli di soffrire ancora una volta per la perdita di qualcuno a lui caro. Intanto Speranza è costretta a farsi avanti per impedire che la faccenda dell'intossicazione delle bufale distrugga completamente gli affari della sua famiglia.

Susanna è morta in Un Posto al Sole Anticipazioni 5 settembre 2022

Il mistero è stato svelato. La vittima di Lello Valsano è Susanna. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ora sono chiare e ci rivelano che la Picardi è morta. Per Niko è l'ennesima batosta. Proprio ora che pensava di essere riuscito a progettare il suo futuro e stava per realizzare il suo progetto d'amore, un errore rischia di mandare tutto a rotoli. L'ansia sale a Palazzo Palladini e nessuno riesce a riprendersi dall'immane tragedia che ha colpito i Poggi ma anche i Bruni, i veri destinatari della tremenda vendetta del capo del clan Argento.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Niko deve pensare al futuro di Jimmy

Niko ha dovuto farlo. È stato costretto a prendere una difficile decisione che purtroppo non sarà l'unica. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Poggi sentirà la necessità di proteggere suo figlio da altre sofferenze. L'avvocato dovrà fare delle scelte molto importanti per Jimmy, affinché il piccolo non debba mai più separarsi da qualcuno che ama. E in queste decisioni si troveranno coinvolte Micaela e Manuela, colpevoli di essere scomparse dalla vita del piccolo per molto, troppo tempo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Speranza al salvataggio dell'azienda di famiglia

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Espedito continuerà a non voler ascoltare sua figlia. Speranza ha capito che le bufale dell'azienda di famiglia, si sono ammalate e che la produzione è a rischio. La ragazza ha cercato di intervenire per fermare l'intossicazione ma nessuno ha voluto darle credito. Nella puntata di Upas del 5 settembre 2022, l'Altieri cercherà ancora di far ragionare suo padre ma purtroppo con scarsi risultati. La situazione potrebbe diventare molto pericolosa.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 5 al 9 settembre 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.