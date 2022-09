Un Posto al Sole Anticipazioni 6 settembre 2022: Niko spietato contro Micaela!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 6 settembre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Niko è deciso a proteggere Jimmy anche da sua madre Micaela. Le sue decisioni saranno spietate.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 6 settembre 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 20.50 su Rai3: Niko ha deciso di prendersi cura di Jimmy ma per farlo ha bisogno di mettere in chiaro, una volta per tutte, le cose con Micaela. Per il Poggi è ora che la Cirillo sia esclusa – almeno legalmente – dalla vita del loro bambino. A casa Graziani intanto, il rapporto tra Riccardo, Rossella e Silvia si rafforza. Michele invece rimane in disparte e soffre terribilmente di questa situazione. Per fortuna un arrivo inaspettato riuscirà a fargli tornare il sorriso. Mariella invece cerca di capire qualcosa in più sulla questione del caseificio. Spinge anzi costringe Guido a seguirla nelle indagini.

Niko spietato contro Micaela in Un Posto al Sole Anticipazioni 6 settembre 2022

Susanna è morta e Niko deve proteggere Jimmy. Il Poggi è convinto che debba prendere delle decisioni per il futuro di suo figlio, troppo a lungo rimandate. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci fanno intuire che queste scelte riguarderanno Micaela. Niko sarà spietato nei confronti della sua ex, desideroso di mettere un punto al comportamento ambiguo e assenteista della Cirillo. Sceglierà di chiedere che la sorella di Serena stia lontana dal suo bambino e possa vederlo soltanto in sua presenza? Deciderà veramente di privare Jimmy di sua madre, nonostante gli evidenti errori che Micaela ha fatto con lui, in tutti questi anni?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Michele si sente escluso

Le decisioni di Niko saranno tremende e sembra che il ragazzo non sentirà ragioni. La situazione potrebbe diventare davvero esplosiva e costringere le famiglie Poggi e Cirillo a intervenire. Intanto, come ci rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole, a casa Graziani il rapporto tra Rossella, Riccardo e Silvia sembrerà andare sempre meglio. I tre andranno d'amore e d'accordo ma finiranno per escludere, senza volerlo, Michele. Il Saviani si sentirà messo da parte ma per sua fortuna, un arrivo inaspettato riuscirà a risollevargli il morale.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Mariella indaga sul caseificio

Speranza non riesce a farsi ascoltare da suo padre e la situazione rischia di mettere il caseificio in grande pericolo, a causa dell'intossicazione delle bufale. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Mariella, incuriosita dalle mosse della nipote, deciderà di intervenire. L'Altieri si metterà a indagare su cosa stia succedendo e trascinerà con sé il povero Guido. I due si spingeranno verso il pozzo e dovranno affrontare un faccia a faccia, piuttosto duro e imbarazzante, con Espedito.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 5 al 9 settembre 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.