Un Posto al Sole Anticipazioni dal 5 al 9 settembre 2022: Niko trascina Micaela in tribunale!

Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 5 al 9 settembre 2022.

Vediamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 5 al 9 settembre 2022 su Rai 3, nel nuovo orario delle 20:50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà questa settimana:

Puntata in onda Lunedì 5 settembre 2022

Tutti gli abitanti di Palazzo Palladini, in particolar modo la famiglia Bruni, sono ancora incredibilmente turbati dai recenti avvenimenti. Niko sembra più deciso che mai a proteggere di Jimmy da ulteriori sofferenze. Intanto Speranza continua imperterrita nella sua ricerca della verità sul caseificio di famiglia, mentre Espedito e Castrese cercano di limitare i danni causati dall'intossicazione delle bufale.

Puntata in onda Martedì 6 settembre 2022

Niko è irremovibile nei confronti di Micaela: non permetterà che a Jimmy venga inflitto altro dolore. Intanto, mentre tra Silvia, Riccardo e Rossella si intensifica il rapporto, Michele sembra essere messo da parte. Il Saviani sta però per ricevere una piacevole sorpresa. Mariella è decisa a scoprire la verità sulla questione del pozzo, così convince Guido ad accompagnarla. I due hanno però un duro confronto con Espedito...

La Puntata di Mercoledì 7 settembre 2022

Le sorelle Cirillo cercano di capire come affrontare l'imminente battaglia legale che Niko ha deciso di portare avanti contro Micaela. Preoccupate per la sua assenza, Giulia e Angela vanno a trovare Adele. Intanto Rossella sta per fare la conoscenza della misteriosa amica milanese del padre: come andrà?

Puntata in onda Giovedì 8 settembre 2022

Alberto mette in guardia Niko sul rischio che corre a mettersi contro Micaela, ma il giovane Poggi è ferreo sulla sua decisione. Mentre Giulia e Angela cercano di aiutare Adele, Michele sembra un uomo nuovo grazie alla presenza di Fabiana nella sua vita. A Rossella però la donna non sembra andare a genio...

Puntata in onda Venerdì 9 settembre 2022

Nunzio continua la sua disperata ricerca di Chiara e aspetta con ansia notizie dal detective privato che ha ingaggiato per trovarla. Il rapporto tra Marina e Roberto viene messo nuovamente alla prova da una email inaspettata inviata alla Giordano, ma una proposta sorprendente del Ferri finirà col rafforzare il loro legame. Intanto Alberto, confida i suoi piani futuri a mastro Peppe, incaricato dei lavori di ristrutturazione del seminterrato.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.