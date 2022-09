Un Posto al Sole Anticipazioni 7 settembre 2022: Micaela e Manuela al contrattacco. Niko non vincerà!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 7 settembre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, le sorelle Cirillo cercano una strategia per difendersi nella battaglia legale iniziata da Niko. Intanto Giulia e Angela sono preoccupate per Adele.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 7 settembre 2022. Ecco le Trame dell'episodio in onda alle 20.50 su Rai3: Micaela, Manuela e Serena devono trovare una soluzione per affrontare la dura battaglia legale che le aspetta per la custodia di Jimmy. Niko ha deciso di picchiare duro contro la sua ex e sembra non avere alcuna intenzione di cedere. Giulia e Angela sono molto preoccupate per Adele. La donna, da quando sua figlia è in fin di vita, sembra non essere più la stessa e ha fatto perdere le sue tracce. Le due decidono di raggiungerla a casa per capire se stia bene o se abbia bisogno di aiuto. Rossella sta per conoscere la giovane amica di suo padre. Le piacerà?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Niko dichiara guerra a Micaela

Niko è spietato contro Micaela. Il Poggi, dopo quanto successo a Susanna, ha deciso di prendere delle decisioni durissime per il futuro di Jimmy. Il suo bambino non dovrà mai più soffrire e se questo vorrà dire allontanare sua madre da lui, l'avvocato procederà spedito. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci fanno pensare che si scatenerà una vera e proprio battaglia legale tra Niko e Micaela. La Cirillo, assente per tanti anni, dovrà combattere strenuamente per non dire addio a suo figlio e si renderà conto che per troppo tempo lo ha lasciato solo, perdendo molto terreno. Per difendersi dovrà fare ricorso a tutte le sue forze e potrà contare sulle sue sorelle.

Micaela, Manuela e Serena pronte ad affrontare Niko in Un Posto al Sole Anticipazioni 7 settembre 2022

La situazione famigliare di Jimmy si è complicata notevolmente. Niko ha deciso di usare il pugno duro contro Micaela e dopo aver scoperto che la donna ha preferito partire per le vacanze insieme a uno appena conosciuto, ha deciso che è il momento di mettere le cose in chiaro e impedirle di fare più danni di quelli che ha già fatto. Ha così iniziato una battaglia legale per estrometterla del tutto dalla vita del loro bambino. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che le gemelle, ma anche Serena, cercheranno di capire quale sia la migliore strategia per affrontare il Poggi. Manuela e Serena si troveranno forse in maggiore difficoltà, visto il loro rapporto con il figlio di Angela e l'affetto che nutrono per lui. Riusciranno ad aiutare Micaela a salvare il suo ruolo di madre, sebbene la ragazza non si sia comportata come tale per troppo tempo?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Giulia e Angela preoccupate per Adele

Susanna è morta e la situazione a casa Picardi è tragica. Adele sta malissimo. La sua bambina era l'unica cosa che le resta nella sua vita. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il suo comportamento preoccuperà Giulia e Angela. Le due, non sentendola più, cominceranno a domandarsi se la donna possa aver compiuto qualche sciocchezza. Per questo la raggiungeranno a casa, sperando di non trovarvi alcuna sorpresa. Intanto Rossella sta per conoscere la nuova amica di suo padre, appena arrivata a Napoli da Milano, per far visita a Michele.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 5 al 9 settembre 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.