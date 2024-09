Un Posto al Sole Anticipazioni 6 settembre 2024: Nunzio e Rossella alleati per proteggere Samuel!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 6 settembre 2024. Nell'episodio della Soap di Rai3, Nunzio e Rossella si opporranno all'idea di Samuel di raggiungere Micaela a Berlino. I due cercheranno di fermare l'amico e di fargli cambiare idea.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 6 settembre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Nunzio e Rossella dovranno unire le forze per impedire a Samuel di commettere un grave errore. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i due ragazzi cercheranno di fermare il Piccirillo, convinto a raggiungere Micaela a Berlino. Intanto comincerà il processo a carico di Magdalena e Lara; Ida avrà molta paura ma potrà contare sul sostegno di Diego e dei Giordano. Manuela continuerà a essere furiosa per il comportamento di Costabile, che l’ha tradita, e penserà che tutto sia perduto. Un progetto di Filippo e Serena potrebbe però infonderle di nuovo la fiducia per continuare a lottare.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Nunzio e Rossella in aiuto di Samuel

Samuel non riesce a togliersi dalla mente Micaela e non si rassegna alla fine della loro storia d’amore. Il Piccirillo pensa di poter fare ancora qualcosa e di poter riconquistare la ragazza ma per farlo deve lasciare l’Italia e raggiungerla a Berlino. Il progetto non piacerà per nulla né a Nunzio né a Rossella. I due saranno più che mai convinti che il loro amico debba dimenticare la sua ex e debba voltare pagina. La Cirillo non lo merita e per come si è comportata non credono che sia la donna giusta per il buon cuoco. Il Cammarota e la Graziani uniranno le forze e faranno di tutto per fermare Samuel e per fargli cambiare idea.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Filippo e Serena aiutano Manuela

Manuela è stata ingannata e non riesce a credere che Costabile sia stato così tanto vile da comportarsi in quel modo. La Cirillo penserà di dover abbandonare ogni suo proposito e che il progetto del parco archeologico sia da accantonare definitivamente. Quando le sembrerà tutto perduto, un’iniziativa di Filippo e Serena le farà brillare gli occhi e le permetterà di recuperare la sicurezza. Il suo futuro e i suoi sogni potrebbero essere salvati, alla faccia dell’Altieri. Ma cosa avranno in mente i coniugi Sartori? Filippo avrà trovato un modo per allontanarsi dalla radio, ora in mano a suo padre?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Ida pronta ad affrontare le sue paure

Roberto giocherà tutte le sue carte e lo farà senza farsi condizionare da nessuno. Il processo a carico di Magdalena e di Lara è cominciato e mentre Ferri, come detto, sarà pronto a sfoderare tutte le sue armi, Ida avrà paura che sua zia influenzi negativamente il giudice e la metta definitivamente ko. Il magistrato emetterà presto la sua sentenza e la Kovalenko tremerà di terrore. Per fortuna potrà sempre contare sul sostegno di Diego e di tutta la famiglia Giordano, pronta a darle una mano qualunque sia la fine di questa terribile faccenda.

