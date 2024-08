Un Posto al Sole Anticipazioni dal 2 al 6 settembre 2024: Alberto salva Eduardo ma Clara non può perdonarlo!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 2 al 6 settembre 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 2 al 6 settembre 2024 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Video Riassunto delle puntate della Soap dal 2 al 6 settembre 2024

Guarda il video riassunto qui sotto e scopri cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda dal 2 al 6 settembre 2024, poi leggi le Anticipazioni Complete degli episodi della Soap, divise per giorni.

Un Posto al Sole Anticipazioni: ecco cosa accadrà dal 2 al 6 settembre 2024 su Rai3

Puntata in onda Lunedì 2 settembre 2024

Clara è pronta per il parto. Nel frattempo, Eduardo deve affrontare due sicari che vogliono ucciderlo, ma all’improvviso arriva Alberto che mette l'ex camorrista di fronte ad una scelta. Michele e Silvia tentano di far riavvicinare Guido e Mariella. I due non riescono a riconciliarsi, ma si rendono conto che stare separati non risolve nulla. Valeria resta a casa di Niko.

Puntata in onda Martedì 3 settembre 2024

Dopo essersi scontrato con Sabbiese, Alberto inizia a realizzare in che guaio si è cacciato. Nonostante gli sforzi di Michele e Silvia, la situazione tra Guido e Mariella non migliora. Valeria riesce a influenzare Niko e limitare le interferenze del padre.

Puntata in onda Mercoledì 4 settembre 2024

Manuela, destabilizzata dai gravi problemi nell’organizzazione del parco archeologico, si trova di fronte a una verità difficile da accettare che potrebbe cambiare tutti i suoi piani. Niko è seriamente preoccupato per la sua sicurezza e cerca di convincere Alberto a rivolgersi alla polizia per tutelarsi dalle possibili ritorsioni di Torrente. Nel frattempo, Clara rimane ferma nella sua decisione di non perdonare l’ex compagno.

Puntata in onda Giovedì 5 settembre 2024

Il processo si avvicina e Ida ha paura che la zia possa influenzare negativamente i giudici. Roberto invece sembra pronto a tutto pur di vincere. Manuela scopre di essere stata ingannata da Costabile e teme che il suo progetto possa andare in fumo. Nel frattempo, Samuel non riesce a smettere di pensare a Micaela dopo la fine della loro storia

Puntata in onda Venerdì 6 settembre 2024

Inizia finalmente il tanto atteso processo e Ida si prepara ad affrontarlo con il sostegno di Diego. Manuela è furiosa per il tradimento di Costabile, ma un’iniziativa proposta da Filippo e Serena le ridà la speranza di vedere il suo sogno realizzato. Nel frattempo, Nunzio e Rossella cercano di dissuadere Samuel dal raggiungere Micaela a Berlino.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.