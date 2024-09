Un Posto al Sole Anticipazioni 4 settembre 2024: Manuela ingannata. Che delusione, il suo sogno è infranto!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 4 settembre 2024. Nell’episodio della Soap di Rai3 vedremo che Manuela scoprirà che Costabile l'ha ingannata mentre Clara si rifiuterà di perdonare Alberto.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 4 settembre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Manuela scoprirà di essere stata ingannata. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Cirillo si renderà conto dei ritardi ma anche delle mancanze nell’allestimento del parco archeologico, per cui tanto si è data da fare. La ragazza capirà che dietro a tutte queste cose c’è lo zampino di Costabile, che non solo non ha fatto il lavoro che aveva promesso ma le ha pure mentito. La sorella di Serena capirà di essere stata ingannata. Intanto Niko sarà molto preoccupato per Alberto e per la sua stessa incolumità. Il Poggi spingerà Palladini a denunciarsi alla polizia per tutelare tutti dalle vendette di Torrente. Clara intanto, venuta a sapere di quello che ha combinato il suo ex, non riuscirà a perdonarlo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Manuela ingannata. I suoi sogni si infrangono!

Manuela ha dato tutta se stessa per la creazione di un parco archeologico. Il progetto della ragazza era stato sostenuto da Costabile e i due si erano messi a lavoro insieme. La Cirillo si renderà però conto che qualcosa non va. Non solo ci sono pesanti ritardi ma anche grosse mancanze nell’allestimento del parco, cosa molto strana visto il tempo che ha dedicato a questo obiettivo. La giovane si renderà conto di una verità molto difficile da digerire e decisamente molto dura. Comprenderà che Costabile non ha mantenuto fede ai patti e l’ha ingannata. Per Manu sarà davvero un colpo basso e comincerà a temere che tutti i suoi sogni siano ormai destinati a infrangersi.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Niko spinge Alberto a denunciarsi

Alberto è distrutto. Dopo il confronto con Sabbiese, ha capito di essersi messo nei guai e di essere impossibilitato a uscire dalla situazione senza correre rischi e senza doverne pagare il caro prezzo. Niko, preoccupato per l’incolumità del suo socio ma anche della sua e abbastanza spaventato dal fatto che Torrente voglia vendicarsi del tradimento subito, spingerà il suo collega a denunciarsi alla polizia, affinché questa possa tutelarlo. Alberto farà questo passo almeno per dimostrare a Clara di essere veramente pentito?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Clara non può perdonare Alberto

Clara ha scoperto che Alberto ha preso accordi con Torrente e ha venduto Eduardo. La Curcio è sempre stata al corrente della natura non proprio angelica del Palladini ma mai si sarebbe immaginata che si sarebbe spinto a tanto ovvero fare uccidere suo marito e padre di sua figlia. Per questo non riuscirà in nessun modo a digerire la cosa e si rifiuterà di perdonarlo, comprensibilmente delusa da lui e ancora molto spaventata dall’idea di essere quasi rimasta vedova. Alberto riuscirà a fare ammenda dei suoi errori e a dimostrarsi un uomo migliore, almeno agli occhi del suo Federico?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.