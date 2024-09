Un Posto al Sole Anticipazioni 5 settembre 2024: Roberto gioca tutte le sue carte. Vincerà?

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 5 settembre 2024 su Rai3 vedremo che mancheranno poche ore al processo e Roberto sarà pronto a giocarsi la sua carta vincente. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame complete dell’episodio della Soap

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 5 settembre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Roberto sarà pronto a giocarsi tutte le sue carte, soprattutto quella che lui ritiene vincente. Nell’episodio della Soap assisteremo alle ultime ore prima che inizi il processo. Mentre Ida avrà paura di sua zia, ormai completamente contro di lei e probabilmente disposta a influenzare negativamente i giudici, Ferri non avrà più scrupoli e deciderà di usare tutte le armi in suo possesso anche quelle più subdole. Manuela, scoperto che Costabile l’ha vilmente ingannata, penserà di doversi rassegnare a dover rinunciare al suo progetto per il campo archeologico. Samuel sarà invece in vera e propria crisi. Il Piccirillo non riuscirà a togliersi dalla testa Micaela e penserà di raggiungerla a Berlino.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto pronto a usare la sua carta vincente

Roberto è uscito allo scoperto e ha rivelato a Marina tutti i suoi torbidi piani. Ferri ha tutta l’intenzione di vincere questa battaglia, che ormai dura da tempo, e farà in modo che Ida non possa fare nulla per fermarlo. Il manager sarà più che mai disposto a giocarsi la sua arma vincente, che ha tenuto in serbo per quando si sarebbe aperto il processo. E ora che mancano poche ore, attenderà il momento più opportuno per annientare Ida. La ragazza intanto sarà molto preoccupata e avrà il timore, purtroppo fondato, che la zia possa influenzare negativamente i giudici. La Kovalenko potrà contare sul sostengo dei Giordano, a lei da sempre solidali.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Manuela delusa e amareggiata

Manuela è stata ingannata. La ragazza ha scoperto che Costabile non ha rispettato i loro patti e l’ha pugnalata alle spalle. Per lei è stato un durissimo colpo e ora che i lavori per il parco archeologico si sono fermati e sembrano non poter essere terminati in tempo, la Cirillo penserà di dover rinunciare per sempre ai suoi sogni. Possibile davvero che tutte le sue fatiche non siano destinate a essere ripagate? Possibile che non possa in nessun modo rimediare e salvare il salvabile?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Samuel non riesce a togliersi dalla mente Micaela

Manuela sarà molto delusa e amareggiata e per lei sarà molto difficile togliersi dalla mente di aver di nuovo riposto male la sua fiducia. Ci sarà qualcuno che se la passerà male quanto lei. Stiamo parlando di Samuel, triste e tormentato dalla fine della sua relazione con Micaela, che non è ancora riuscito a dimenticare. Il Piccirillo comincerà a pensare che forse sia il caso di raggiungere la ragazza a Berlino ma i suoi amici, Rossella e Nunzio, si impegneranno per fargli cambiare subito idea.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole 2 al 6 settembre 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.