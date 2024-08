Un Posto al Sole Anticipazioni 2 agosto 2024: Guido se ne va di casa. Sarà per sempre?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 2 agosto 2024. Nell’episodio della Soap, Guido deciderà di lasciare la sua casa. Gli sforzi di Mariella saranno vani!

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 2 agosto 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Mariella non riuscirà a convincere Guido a lottare con lei per salvare il loro matrimonio. Il Del Bue, disilluso che tutto possa tornare come prima e con ancora Claudia nella testa, deciderà di lasciare la sua casa per qualche giorno. Questo momento di lontananza aggiunge ulteriore dolore e potrebbe essere la fine della loro unione… o forse no? Intanto Niko, Jimmy e Giulia dovranno trovare un modo per non rinunciare al loro viaggio in Sicilia. Riusciranno a riunire la famiglia dopo tanto tempo?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Mariella vuole riconquistare Guido ma…

Mariella è pronta a riconquistare Guido. L’Altieri ha intenzione di dimostrare a Guido che la loro unione può essere salvata e che tra loro non è tutto perduto. Sebbene sia rimasta molto delusa dal comportamento del marito, la sofferenza sua e di Lollo nello stare lontano dal Del Bue, l’ha convinta a provare il tutto per tutto. La vigilessa si impegnerà a fondo per convincere il consorte a non mollare e a combattere per la loro famiglia ma purtroppo si scontrerà con la dura realtà dei fatti. Guido sembrerà così tanto preso da Claudia, da non riuscire nemmeno ad apprezzare gli sforzi di sua moglie.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Video Riassunto della puntata del 2 agosto 2024

Guarda qui sotto il video riassunto della puntata di Un Posto al Sole in onda il 2 agosto 2024 e poi continua a leggere le Anticipazioni dell'episodio della Soap di Rai3.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Guido va via di casa… per qualche giorno

Mariella cercherà di convincere Guido a concedere alla loro unione un’altra chance ma purtroppo gli sforzi che farà l’Altieri saranno vani. Il Del Bue le dimostrerà di non essere pronto a fare come lei e a cercare pure lui di salvare il loro matrimonio. Anzi il vigile deciderà di concedersi qualche giorno lontano da casa, una sorta di vacanza dai problemi della sua famiglia, che lo farà pensare. Ma questa lontananza porterà giusti consigli o finirà per fargli comprendere di essere più sereno lontano da sua moglie? Intanto Claudia continuerà a pensare di lasciare Napoli e forse la decisione della Costa sarà il punto di svolta di questa triste situazione.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Niko, Giulia e Jimmy al salvataggio delle vacanze

Un imprevisto rischia di impedire a Niko, Jimmy e persino a Giulia, di partire per le vacanze. I tre Poggi cercheranno un modo per non dover rinunciare a raggiungere Angela, Franco e Bianca in Sicilia, per passare con loro del tempo. L’avvocato, sua madre e suo figlio si arrotoleranno le maniche, pronti a tutto pur di stare in famiglia e ritrovarsi finalmente tutti insieme. Renato inventerà qualche mossa delle sue per aiutarli e preparare serenamente le valigie oppure tutti gli sforzi non porteranno a nulla e finiranno solo per rendere i Poggi più nervosi e tristi che mai?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.