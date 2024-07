Un Posto al Sole Anticipazioni 25 luglio 2024: Mariella, Guido e Lollo soffrono. La lontananza fa male!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 25 luglio 2024 su Rai3. Nell’episodio sarà evidente che la situazione che si è creata tra Mariella, Guido e Lollo non potrà durare a lungo. Tutti e tre, chi in un modo chi in un altro, stanno soffrendo.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda su Rai3 il 25 luglio 2024, alle ore 20.50, Guido, Mariella e Lollo soffriranno per la situazione che si è creata tra loro. Tutti e tre faranno capire di non essere contenti di come si siano messe le cose nella loro famiglia. Intanto Luca cercherà di dare preziosi consigli ad Alberto, dopo avergli impedito di rimanere vittima di un incidente stradale. Tra Rossella e Nunzio aumenterà la complicità quando i due si troveranno a proteggere una ragazza dal suo fidanzato violento. I ragazzi capiranno di doversi dare un’altra possibilità?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Una terribile sofferenza per Mariella, Lollo e Guido

Mariella ha preso la drastica decisione di allontanarsi da casa, con la scusa delle vacanze estive. L’Altieri ha scelto di partire insieme a Lollo e Bice, salutando Guido e rimandando il confronto con lui a dopo i giorni di riposo. Questa scelta si rivelerà molto pesante per tutti. Non solo Guido si sentirà solo, abbandonato e pure in colpa ma anche Mariella e Lollo soffriranno a modo loro e si renderanno conto che le cose non possono continuare così. I due vigili capiranno di dover tornare indietro sui loro passi e di dover chiarire cosa provano davvero l’uno per l’altra?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Luca conforta Alberto

Alberto ha messo a rischio la vita di Luca. Il De Santis, uscito illeso dalla brutta situazione in cui si era trovato e soprattutto contento di aver evitato che il Palladini si facesse male, si troverà a dover consolare l’avvocato. Alberto è ancora molto scosso dalla partenza di Federico con sua madre e non riesce proprio a capacitarsi di non poterlo più vedere quando lui desidera. Il medico cercherà di confortarlo ma riuscirà a infondergli la carica che pare essersi esaurita in lui? Alberto Palladini tornerà a combattere o no?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio e Rossella ancora più complici

Un evento inaspettato ha riavvicinato Rossella e Nunzio. I due ragazzi saranno ancora più complici quando si occuperanno ancora della ragazza vittima di un fidanzato violento e capiranno non solo di provare ancora dei forti sentimenti l’uno per l’altra ma potrebbero pure pensare di doversi concedere un’altra opportunità. Il loro amore potrebbe rifiorire e potrebbe persino essere anche più forte di prima. Ma troveranno il modo per confessarsi quello che provano? Supereranno gli ostacoli che fino a ora hanno impedito loro di capirsi e di amarsi?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.