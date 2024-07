Un Posto al Sole Anticipazioni 11 luglio 2024, Doppio Episodio: Alberto mette a rischio la vita di Luca!

Anticipazioni TV

Nella doppia puntata di Un Posto al Sole in onda l’11 luglio 2024 su Rai3, Luca rischia grosso ed è colpa di Alberto mentre Samuel mette un freno alla trasgressione di Micaela. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dei due episodi della Soap.

Doppio appuntamento con Un Posto al Sole. L’11 luglio 2024, la Soap andrà in onda con due episodi, a partire dalle ore 20.25 su Rai3. Le Anticipazioni ci rivelano che Alberto continuerà ad andare alla deriva e con il suo comportamento, sempre più senza controllo, rischierà di mettere in pericolo lui e gli altri. Nella sua rete purtroppo ci finirà Luca, che se la vedrà molto brutta. Intanto Samuel non saprà più come gestire il comportamento trasgressivo di Micaela. Stanco di questo atteggiamento e desideroso di un po’ di romanticismo, il Piccirillo affronterà la fidanzata e le spiegherà le sue motivazioni. Ida sarà sempre più in difficoltà ma spererà che con il tempo la tensione che prova svanirà così velocemente come è comparsa. Tra Rosa e Don Antoine crescerà l’intesa mentre Manuel starà per fare un incontro molto poco piacevole.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto mette in pericolo Luca

Alberto ha dovuto cedere e dopo aver riportato a casa Federico – che aveva rapito – è stato costretto a salutare suo figlio, in partenza con Clara ed Eduardo per cominciare una nuova vita, tutelati dal programma protezione testimoni. Per il Palladini è un periodo molto difficile da affrontare; il suo bambino non tornerà presto e lui dovrà affrontare un futuro incerto e senza di lui. L’avvocato ha cominciato ad abusare di alcol e questo lo porta a perdere il controllo delle sue azioni e a essere persino autodistruttivo. In questa spirale di mancanza di controllo finirà per caderci Luca. Il De Santis si troverà in macchina con lui, completamente fuori di testa. Il medico se la vedrà molto brutta.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Diego convincerà Ida a sposarlo?

Diego ha chiesto a Ida di sposarlo ma lei non gli ha ancora risposto ed è caduta in crisi. La ragazza non sa cosa fare e non vuole di certo ferire il ragazzo che l’ha così tanto sostenuta e amata in tutto questo periodo. Il Giordano le prometterà di sostenerla nonostante questa confusione e lei spererà che questa sia solo una fase momentanea, che passerà velocemente. Intanto tra Rosa e Don Antoine crescerà la sintonia e la complicità. I due finiranno davvero per avvicinarsi pericolosamente come nella trama di Uccelli di Rovo?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Samuel mette un freno a Micaela

Micaela ha dato una svolta trasgressiva al suo rapporto con Samuel e non ha messo in difficoltà solo sua sorella, che vive con lei, ma anche il suo compagno. Il Piccirillo cercherà di porre un freno al comportamento assurdo della sua amata e prenderà coraggio per rivelarle di non apprezzare quello che sta succedendo tra loro. Le confiderà di volere del romanticismo nella loro storia e tenterà di spiegarle cosa davvero prova e desidera per loro e per il loro futuro. Ma la Cirillo sarà disposta ad accettare di essere almeno un minimo romantica e ad accontentarlo? Manuel intanto sarà protagonista di un incontro molto poco gradito.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'8 al 12 luglio 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.