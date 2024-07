Un Posto al Sole Anticipazioni dal 22 al 26 luglio 2024: Rossella e Nunzio di nuovo vicini!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 22 al 26 luglio 2024 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 22 luglio 2024

Michele e Silvia cercano di calmare la tensione tra Guido e Mariella, che esausta prende una decisione drastica. Roberto e Marina sono sempre più determinati ad acquistare la radio e preparano un'offerta per Chiara. Filippo e Michele iniziano a temere il peggio. Più tardi Manuel spinge la madre ad accettare l’invito di Marika per andare al mare in vacanza.

Puntata in onda Martedì 23 luglio 2024

Rossella e Nunzio devono fare i conti con i loro sentimenti. Un evento inaspettato sconvolge i loro piani e accorcia all’improvviso le distanze tra loro. Intanto Guido è sempre più pessimista riguardo alla sua storia d’amore con Mariella, mentre quest’ultima decide di partire con il figlio e Bice per cercare di distrarsi. Anche Rosa e Manuel vanno al mare da Marika.

Puntata in onda Mercoledì 24 luglio 2024

Nunzio e Rossella tornano a guardarsi con occhi diversi dopo la forte esperienza vissuta. Intanto Roberto e Marina si dedicano sempre di più all’acquisto della radio, ma una notizia dal Tribunale riporta al centro della loro attenzione le vicende di Tommaso. Nel frattempo, Bice pensa a un piano per vendicarsi di Sergio, mentre Marika presenta a Rosa la sua nuova fiamma.

Puntata in onda Giovedì 25 luglio 2024

Luca si ritrova alle prese con Alberto, che è riuscito ad evitare un incidente grazie all'intervento immediato del medico. Aumenta sempre di più la vicinanza tra Rossella e Nunzio. Intanto Mariella, Lollo e Guido non riescono a nascondere la loro sofferenza per la situazione che si è creata nella loro famiglia.

Puntata in onda Vnerdì 26 luglio 2024

Alberto riceve una bellissima ed emozionante notizia: può trascorrere un po’ di tempo insieme a suo figlio. Intanto Viola riceve da Damiano una proposta davvero inaspettata. Nel frattempo Guido è sempre più in crisi e pentito per la piega che ha preso la sua storia d'amore con Mariella. I due riusciranno a ritrovarsi?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.