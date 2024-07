Un Posto al Sole Anticipazioni 22 luglio 2024: Mariella prende una decisione drastica. Ciao Guido!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 22 luglio 2024 su Rai3. Nell’episodio Mariella prenderà una decisione drastica, che la porterà ad allontanarsi da Guido. Intanto Roberto e Marina saranno pronti a fare la loro offerta a Chiara.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 22 luglio 2024, alle ore 20.50, Mariella deciderà di dare un taglio alla situazione che sta vivendo nella sua stessa casa. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che l’Altieri coglierà i consigli di Bice e saluterà Guido, con cui non riesce proprio a ritrovare la serenità. La sua decisione sarà drastica ma necessaria. Intanto Roberto e Marina saranno pronti a fare la loro offerta a Chiara. La cosa lascerà senza parole sia Michele che Filippo. I due avranno paura che la loro vita, da ora in poi, diventi un inferno. Manuel spingerà sua madre ad accettare l’invito di Marika di andare in vacanza al mare.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Mariella prende una decisione drastica

Mariella e Guido hanno avuto il loro confronto finale e purtroppo le cose non sono migliorate. I due hanno capito che tra loro c’è ormai distanza e che questa situazione sta diventando sempre più preoccupante. L’Altieri è stanca del clima di tensione che si è creato in casa e sente che è arrivato il momento non solo di dire basta a parole ma di passare ai fatti. Spinta da Bice, la vigilessa prenderà una decisione drastica ma per lei in questo momento più che necessaria. Saluterà il marito, farà le valigie e partirà in vacanza con la Cerruti, pronta a insegnare all’amica tutte le tecniche di vendetta che ha già messo in pratica e che userà ancora contro Sergio.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto e Marina pronti a fare la loro offerta a Chiara

Roberto è pronto ad acquistare Radio Golfo 99. Lui e Marina si appresteranno a fare un’offerta a Chiara e le prometteranno un bel gruzzolo affinché la Petrone non possa rifiutare il loro accordo. Entrambi non si cureranno delle preoccupazioni di Filippo che, insieme a Michele, sarà molto in ansia. Sartori e Savani non vorrebbero trovarsi a dover rendere conto a Ferri e a dover lavorare per lui. L’unica loro speranza sarà riposta in Chiara, che potrebbe decidere di non vendere l’unica cosa che le rimane dell’eredità di suo padre.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Manuel vuole andare al mare

Manuel è nei guai. Il bulletto Pasquale lo ha preso di mira e il piccolo non ha ancora il coraggio di raccontare tutto alla madre. Al bambino si prospetterà però l’occasione di allontanarsi da Napoli e dal suo aguzzino, quando Marika proporrà a Rosa di passare le vacanze insieme a lei, al mare. Il piccolo spingerà la mamma a partire ma la Picariello accetterà? Intanto Michele e Silvia cercheranno di mediare tra Guido e Mariella ma davanti alla decisione drastica di quest’ultima non sapranno più che fare.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.