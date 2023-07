Un Posto al Sole Anticipazioni 25 luglio 2023: Marina scatenata. Lara è nei guai!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 25 luglio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Marina si farà sempre più minacciosa e determinata a trovare le prove per smascherare Lara. Serena interviene per fermare Manuela.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 25 luglio 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Marina continuerà a cercare le prove che Tommaso non sia figlio di Ferri. La Giordano ha un unico obiettivo, ovvero quello di dimostrare al marito che Lara gli ha mentito per tutto questo tempo. La Martinelli si troverà sempre più con le spalle al muro. Ida vuole sempre di più e la situazione potrebbe sfuggirle di mano. Serena cerca di far ragionare Manuela e di impedirle di unirsi alla vacanza di Niko e della sua famiglia. La gemella è però più che mai decisa a seguire il Poggi e non accenna a cambiare idea. Mariella vorrebbe che Cerri si staccasse da Castrese e si proiettasse verso una relazione più sana e meno impegnativa rispetto a quella che gli sta offrendo suo nipote.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina scatenata!

Marina ne è certa. Tommy non è figlio di Roberto. La Giordano ha messo insieme tutti i pezzi del racconto di Silvana e si è convinta che Lara stia imbrogliando Ferri e lo stia facendo nel modo più subdolo possibile. La manager ha capito che la sua rivale sta usando un bambino per tenere suo marito legato a lei e ci sta pure riuscendo. Questa situazione non può continuare così. Marina continuerà la sua ricerca delle prove per smascherare la Martinelli e cercherà di accelerare il suo lavoro, pronta a dare una sonora lezione sia a lei che a Roberto, che non le ha dato retta sino a ora.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Serena cerca di calmare i bollenti spiriti di Manuela

Ci risiamo! Manuela è tornata alla carica con Niko e pensa di avere una chance per riavvicinarsi al Poggi. La ragazza ha pensato di unirsi alla vacanza della famiglia dell’avvocato, in partenza per la Sicilia. Un’idea che le sembra molto buona ma che mette in allarme Serena. La maggiore delle Cirillo cercherà di far capire a una delle gemelle, che le cose non possono andare così e che si deve dare una calmata, non intromettendosi in situazione che non le sono proprie. Manuela però non ascolterà i consigli della sorellona e farà di testa sua.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella spinge Sasà a lasciare Castrese

Sasà non riesce proprio a riprendersi dalla delusione di non avere il suo Bufalotto a Ischia. Castrese ha rifiutato di partire con lui e la cosa lo ha messo di cattivo umore. Mariella proprio non ci sta a vedere il suo amico così triste e lo spingerà a cercare la serenità, lontano da una relazione malsana e che lo sta facendo soffrire fin troppo. Salvatore riuscirà a troncare con il suo innamorato?

