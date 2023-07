Un Posto al Sole Anticipazioni 24 luglio 2023: Ci risiamo! Manuela torna alla carica con Niko...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 24 luglio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Manuela penserà di avere una nuova chance di riavvicinarsi a Niko mentre Marina sarà sempre più vicina a smascherare Lara.

Le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole, in onda su Rai3 il 24 luglio 2023, alle ore 20.50, ci rivelano che Manuela tornerà a sperare di potersi riavvicinare a Niko. La Cirillo scoprirà di avere, forse, un’opportunità di passare del tempo con il Poggi e non se la lascerà scappare. Ma andrà bene come da lei sperato? Intanto Marina, grazie al sostegno di Silvana, sarà sempre più vicina a scoprire la verità su Lara e a smascherarla mentre Mariella cercherà di scuotere Cerruti dai suoi tormenti amorosi e quando comincerà a pensare di dover gettare la spugna e che i suoi consigli siano inutili, un incontro inaspettato sarà in grado di ribaltare la situazione.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Manuela ritorna alla carica con Niko

Manuela proprio non riesce a chiudere con Niko e ormai il pensiero del Poggi sembra una costante nella sua vita. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 24 luglio 2023, la ragazza tornerà alla carica e si illuderà, ancora una volta, di avere una chance di avvicinarsi all’avvocato. Tutta colpa della vacanza in Sicilia che Niko starà per fare con la sua famiglia. Manuela vedrà in questo viaggio una grande opportunità per prendersi un posto d’onore nella vita del padre di Jimmy ma i suoi sogni si realizzeranno o faranno un altro buco nell’acqua?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina sempre più vicina alla verità

Marina ne è certa. Tommaso non è figlio di Ferri. La Giordano ha saputo fare bene i conti e grazie alle rivelazioni di Silvana, ha capito che Lara sta giocando un brutto scherzo a Roberto e pure a lei. La manager non sarà più disposta a lasciare che la sua nemica abbia campo libero e farà di tutto affinché venga finalmente smascherata. Nel corso di questa settimana, la vedremo organizzarsi per procurarsi le prove che le servono per incastrare la Martinelli e dire al marito che, da sempre, ha avuto ragione lei.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Un incontro inaspettato aiuta Cerri

Mariella cercherà di rincuorare Cerruti dopo l’ennesima delusione. Bufalotto ha deciso di non partire con loro per Ischia e ovviamente Cerri c’è rimasto male. L’Altieri starà accanto al suo amico e tenterà di infondergli coraggio ma soprattutto di non lasciarsi abbattere da quella che sembra essere una relazione sbagliata. Mariella non si dimostrerà per nulla fiera del comportamento del nipote e non lo scuserà. Quando tutto sembrerà perduto e Mariella penserà di non avere più modo per convincerlo a ritrovare il sorriso, un inaspettato incontro potrebbe però ribaltare completamente la situazione e dare a Sasà modo di rifarsi… almeno in parte.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.