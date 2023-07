Anticipazioni TV

Un Posto al Sole Anticipazioni 20 luglio 2023, Doppio Episodio: Marina ne è certa. Tommaso non è figlio di Roberto!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 20 luglio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Marina sarà certa che Tommaso non sia figlio di Roberto e continuerà a indagare. Niko cercherà di stare vicino a Renato, dopo aver scoperto che non se la passa molto bene.